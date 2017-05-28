باعشن ينتظر قرار الهيئة وفتح ملف باجندوح

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جدة- عبدالعزيز عركوك

تسبب استبعاد لاعب نادي الاتحاد جمال باجندوح من قائمة منتخبنا الوطني، في إعادة فتح ملف تجديد عقده، لا سيما أنه دخل الفترة الحرة، والتي تمكنه من الذهاب لأي ناد، دون موافقة الاتحاديين، وتشير المعلومات إلى أن باجندوح يرغب في البقاء بنادي الاتحاد، في حال تقديم العرض المناسب له، وفي المقابل تنتظر الإدارة الحالية بقيادة المهندس حاتم باعشن، صدور قرار التكليف بشكل رسمي؛ ليتمكن من إعداد، وتجهيز النادي بشكل عام، وفريق كرة القدم على وجه الخصوص للاستعداد للموسم القادم؛ من خلال التجديد مع لاعبي الفريق المحليين، الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، وعلى رأسهم جمال باجندوح، ومعتز تمبكتي، وسلطان مندش، بالإضافة للثنائي الأجنبي المحترف الكويتي فهد الأنصاري، والمدرب التشيلي خوسيه سييرا، إضافة إلى محاولة الإبقاء على المحترف المصري محمود كهربا، ودعم الفريق بلاعبين محليين للموسم القادم.