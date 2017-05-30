بالبيردي مدربا جديدا لبرشلونة

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أعلن برشلونة يوم الاثنين تعيين إرنستو بالبيردي مدرب أثليتيك بيلباو السابق لخلافة لويس انريكي في قيادة وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بعقد لمدة عامين مع إمكانية تمديد التعاقد لعام إضافي.

ولعب بالبيردي، الذي سيتم تقديمه رسميا يوم الخميس، لبرشلونة في مركز المهاجم بين 1988 و1990 تحت قيادة يوهان كرويف وهو واحد من التلاميذ السابقين للهولندي الذين تحولوا للتدريب بعد الاعتزال.

وأبلغ جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة مؤتمرا صحفيا “إنه سعيد ومتحمس للغاية.. يمتلك القدرة والخبرة والمعرفة من أجل هذه الوظيفة”.

وأضاف “يحب كرة القدم الشابة ولديه الأسلوب المناسب لتدريب هذا النادي ويعرف كيف تتم إدارته. إنه شغوف بكرة القدم ومهتم بالعمل بأحدث تكنولوجيا”.

ووجه بارتوميو الشكر إلى لويس انريكي الذي اختتم فترته التي استمرت ثلاث سنوات عندما فاز برشلونة 3-1 على الافيس ليحرز لقب كأس ملك اسبانيا للمرة الثالثة على التوالي وهو لقبه التاسع مع النادي كمدرب.

وتابع “نريد أن نشكر لويس انريكي على عمله. كان ممتازا خلال ثلاث سنوات. رحل مدرب رائع لكن أبواب استاد نو كامب ستظل مفتوحة أمامه”.

ورغم ذلك وصف بارتوميو موسم لويس انريكي الأخير، الذي نال خلاله لقب كأس الملك فقط، بأنه مخيب للآمال.

وأضاف “كنا نتوقع المزيد في هذا الموسم. حددنا الأشياء التي سارت بشكل خاطئ ونحن في غاية القسوة مع أنفسنا.

“لا نشعر بالرضا وكذلك الحال بالنسبة للاعبين والطاقم التدريبي والإداري لكننا نبدأ عهدا جديدا الآن”.

وبدأ بالبيردي (53 عاما) مشواره التدريبي مع ناشئي بيلباو وهو صاحب أطول مدة كمدرب في تاريخ النادي القادم من اقليم الباسك إذ قاده في 308 مباريات على مدار ست سنوات في ولايتين مختلفتين.

وإضافة لقيادة بيلباو، الذي يختار لاعبيه من اقليم الباسك فقط، واللعب في اوروبا في خمس من سنواته الست مع النادي.

وضع بالبيردي أيضا حدا لانتظار دام 31 عاما من أجل احراز لقب عندما فاز معه بكأس السوبر الاسبانية 2015 عقب التفوق 5-1 على برشلونة في النتيجة الاجمالية.

كما لعب بالبيردي وتولى تدريب اسبانيول منافس برشلونة في المدينة القطالونية وبلغ معه نهائي كأس الاتحاد الاوروبي 2007 .

حيث خسر أمام أشبيلية في النهائي بركلات الترجيح وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري اليوناني الممتاز مع اولمبياكوس.

وسيستعين بالبيردي باثنين من أعضاء الجهاز الفني في بيلباو وهما جون أسبيازو الذي يساعده منذ 15 عاما ومدرب الليافة خوسيه أنطونيو بوزانكو.

وستكون أول مهمة رسمية لبالبيردي في قيادة برشلونة ضد الغريم التقليدي ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني في ذهاب كأس السوبر المحلية باستاد نو كامب في أغسطس آب.

وقبلها سيذهب مع برشلونة في جولة بالولايات المتحدة حيث سيخوض مباريات ودية ضد ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس