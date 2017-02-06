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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

نستكمل معكم الجزء الثانى والأخير من نصائح شراء الأسماك والبحريات

الكابوريا أو القبقب أو السلطعون أو السرطان والإستاكوزا أو جراد البحر

يجب إختيار الحية منها لأن الأستاكوزا أو الكابوريا الميتة تكون غير طازحة وتصبح عند طهيها بلا طعم ولحمها مطاطى كما أن الإستاكوزا يجب أن تكون ثقيلة الوزن عند شرائها حتى وإن كانت صغيرة الحجم وقبل طهيها يجب أن توضع فى الفريزر قليلاً حتى تتخدر لتجنب طهيها حية

أيضاً يجب أن تكون الكابوريا بنفس معايير إختيار الأستاكوزا وأجمل أنواع الكابوريا تكون بالشتاء أكثر من الصيف كما أن الكابوريا من أنسب الوجبات التى تساعد على حرق الدهون فى الجسم وأنقاص الوزن وتقليل الكولسترول الضار فى الجسم وغنية بالحديد الذى نقصه يسبب فقر الدم بجسم الأنسان

كما ينصح لمن يعمل فترات طويلة أو يجلس على مكتب فترات طويلة أن يتناول الكابوريا كثيراً فهى مفيدة وغنية بفيتامين ب12 الذى بدوره يساعد على تقوية الفقرات لذلك هى مسكن قوى لألم الرقبة والعمود الفقرى أيضاً الإستاكوزا مصدر مهم للبروتين الحيوانى وقليلة السعرات أى أن تناولها لا بسبب زيادة الوزن كما أنها تحتوى على البوتاسيوم والمنجنيز والأملاح والصوديوم

المحار أو الجندوفلى

وجبة مرتبطة إرتباط أساسى بالقدرة العقلية لإحتوائها على الفسفور الذى يعتبر أهم مصادر القدرة العقلية لجسم الأنسان أيضاً يحتوى على الماغنيسيوم والكالسيوم الذى يقوى العظام كما أن المحار يزيد النشاط الذهى للعقل ويحافظ على سلامة الأعصاب

ومن أنواع المحار الأخرى نجد بلح البحر

الذى يحتوى على المعادن الأساسية وفيتامين ب وفيتامين سى والفسفور والزنك كما أن بلح البحر يحتوى على أوميجا 3 التى تساعد على بقاء الجلد خالى من التجاعيد ويحافظ على نضارة البشرة

وعن أختيار أنواع المحار المختلفة يجب شراء المغلقة منها وتجنب المكسورة أو المفتوحة كما أن المحارات يجب أن تكون قوية وليس من السهل فتحها بالأيد

سمك التونا

لحم سمك التونا مفيد جداً فهو يحد من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر كما أن لحم التونا يحتوى على أوميجا 3 و السيلينيوم الذين هم عناصر أساسية فى أنتاج البيروكسيديز للجسم والذى بدوره يكون مضاد للأكسدة ويساعد على الحفاظ على كبد صحى وسليم ومُطهر قوى للسموم بالجسم

كما أن التونا تمنع تراكم الترسبات فى الجسم التى تقوم بسد الشرايين وتناول التونا من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً يحسن من تدفق الدم ويخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

بالنهاية الأسماك والبحريات ما هى إلا صيدلية متحركة تحافظ على صحتك دون اللجوء للأدوية الأخرى بل وتساعدك على الرشاقة وتعويض الجسم كل ما يحتاج من المواد الأساسية لذلك حافظوا قدر المستطاع على جعل الأسماك على مائدتكم أكثر من مرة أسبوعياً