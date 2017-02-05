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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

الأسماك والبحريات من أحب الوجبات للكثيرين وهناك بعض الأشخاص يتبعون نظام غذائى فقط على الأسماك وهناك بعض المدن بالدول العربية كمصر تعتبر الأسماك والبحريات الأطباق الرئيسية الحاضرة دائماً على سفرتها مثل محافظة الإسكندرية

عبر السطور التالية سنكتشف معلومات عن الأسماك والبحريات وأفضل طرق لشراؤها

في البداية شراء الأسماك والبحريات

من المعروف أن الأسماك تحديداً لا تؤكل إلا أذا كانت طازجة لأنها سريعاً ما تفسد ، وكلما كان السمك طازج كلما كان طعمه أجمل لذلك فإن أختيار الأسماك له معايير معينة يجب الأخذ بها جيداً عند شراء الأسماك فمثلا السمك البورى أو البورى الرمادى أو سمك البربونى أو كما يسمى ببعض الدول سمك السلطان إبراهيم أو الهامور أو أى نوع من الأسماك التى تفضلينها يجب أن تلاحظى عند شراؤه أن تكون عين السمكة لامعة وليست باهتة

أيضاً خياشيم السمكة يجب أن تكون بلون أحمر كما أن السمك الطازج يتميز برائحة جميلة تشبه رائحة البحر وكى تتأكدى من أن السمكة طازجة قومى بالضغط على لحم السمكة أو جسمها إن تركت أصابعك علامة فلا أنصحك بشراء هذه السمكة فأنها غير طازجة أما إن لم تترك علامة فهذه طازجة ولذيذة

السمك الفيليه

يجب أن تراعى أن يكون طازج لأنه يكتسب أى مكونات تضاف له لذلك يجب أن يكون طازج ولمعرفة الفيليه الطازج أولاً يجب أن تكون رائحة السمك جيدة وقوام السمك جيد وليس رخو كما أن لحم السمك الفيليه الطازج لا يتفتت ويكون ناصع البياض وأحياناً يكون بلون وردى خفيف جداً

ومن المعروف أن الأسماك تحتوى على نسبة كبيرة من اوميجا 3 التى تساعد على خفض خطر الإصابة بسرطان القولون أو سرطان الرحم بنسبة 50% كما أن الأسماك تحتوى على الكثير من البروتين والفيتامينات والدهون والمعادن أيضاً تتميز الأسماك أنها لا تفقد قيمتها الغذائية أثناء الطهى والبروتين بالسمك يساعد على نمو خلايا المخ ويحتوى أيضاً على أحماض دهنية غير مشبعة وتعتبر مفيدة جداً فى خفض الكوليسترول فى الدم

كما أن السمك يحتوى على فيتامين أ،د ودائماً ما ينصح به أطباء الرجيم لعدم أحتوائه على سعرات عالية أيضاً السردين يحتوى على نسبة كبيرة من الفسفور التى تقوم بتنشيط الذاكرة وبناء العظام ويفضل تناول الأسماك مرتين على الأقل أسبوعياً فهى ليست لذيذة وحسب بل تساعد على فقدان الوزن

الجمبرى أو الروبيان أو القريدس

يجب عند شراؤه يجب أن يكون لون الجمبرى فاتح يميل للوردى أو الرمادى لأنه متعدد الأنواع ولكن يجب أن تراعى أن ليس به أى بقع سوداء وحين نمسك الجمبرى لفحصه عند شراؤه يجب أن تكون له رائحه جميلة ونمسكه من الشوارب

لأن الجمبرى يُعرف من الشوارب إن كان طازج أم لا كما ننصح بعدم رمى رأس الجمبرى فهى تحتوى على الكثير من الفسفور لأن قلب الجمبرى برأسه ولذلك نجد مادة برتقالية اللون بالراس تلك المادة كنز لمن يعرف فوائدها فالجمبرى يحتوى على الكثير من المعادن والبروتين والكالسيوم والصوديوم والفسفور والمنجنيز والزنك والحديد وفيتامين ب12 و فيتامين هـ

أيضاً الجمبرى يساعد بقوة على تحسين الحالة المزاجية للأنسان لأنه مصدر قوى لأوميجا 3 وهى حمض دهنى يعمل على تحسين الحالة النفسية وتخفيف الأكتئاب ولكن يجب الحرص من كثرة تناول الجمبرى لأنه قد يكون سبباً فى زيادة النقرس لتسببه بزيادة حمض اليوريك فى الدم

السبيط أو الحبار أو الكلمارى كما يسميه بعض الدول

هو الوجبة المفضلة للجميع ويجب عند شرائه تجنب السبيط المائل للون الأصفر لأنه يكون غير طازج السبيط الطازج يكون ذو لون أبيض وعينه لامعة وهو أحد أنواع البحريات الغنية بالبروتين والكالسيوم ولحمه يحمى من خطر الأصابة بالسكتة القلبية وتخفيف حدة ألتهاب الأوعية الدموى كما أنه يخفض مستوى الدهون فى الدم