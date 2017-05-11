بالصور.. حي الحمدانية بجدة شوارع بلا اشارات مرورية

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جدة – وليد الفهمي

يعيش أهالي حي الحمدانية الواقع شمال محافظة جدة معاناة مستمرة بسبب الإهمال الكبير الذي يطال الحي منذ انشائه وحتى الآن

وتحول الحي الذي يعتبر من الأحياء الحيوية بالمحافظة نظراً لقربه من مطار الملك عبد العزيز الدولي ، إلي بؤرة عشوائية حيث ظل يفتقر إلي أدنى مقومات البنية التحتية من أرصفة وتخطيط للشوارع واللوحات الإرشادية على جوانب الطريق بجانب افتقار الطرقات للإشارات المرورية

ورصدت عدسة “البلاد” معاناة الحي بسبب التردي في الخدمات الأساسية حتى باتت طرقاته مصيدة للحوادث المرورية للمركبات

فيما اوضح المركز الاعلامي لأمانة محافظة جدة أنه تم اجتماع اللجنة المرورية المكون من عدة جهات من ضمنها أمانة جدة والمرور وتقرر تركيب اشارات مرورية في حي الحمدانية وفيما يخص مواعيد تركيبها اشار المركز الاعلامي أن هذا الأمر بيد ادارة مرور المحافظة .

في الأثناء أكدت مصادر “البلاد” ان ادارة المرور بجدة رفع كافة المطالبات المالية لاعتماد الاشارات المرورية وأنه سوف يتم تركيبها بعد اعتماد المبلغ وأشارت إلي ان الاشارات المرورية التي سوف تركب تتجاوز 5 اشارات مرورية في اماكن مختلفة من الحي .