بالصور .. عمالة وافدة في جدة تخالف قرار “التوطين” وتعود لبيع الجوالات

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جدة – وليد الفهمي

كشفت جولة “ البلاد ” على محال بيع الجوالات بمحافظة جدة عن تجاوزات واضحة لقرار “توطين الاتصالات” حيث درجت عدد من المجمعات التجارية على إعادة تشغيل العمالة الوافدة بشكل تدريجي في بيع وصيانة الجوالات بعيدا عن أعين الرقابة

ورصدت عدسة “البلاد” احتواء أحد المجمعات الشهيرة في حي الصفا لعمالة أجنبية للعمل في بيع الهواتف وصيانتها ضارباً بقرارات وزارة العمل عرض الحائط ومتحدياً لأنظمتها بتوطين مهنة الاتصالات وقصر العمل فيها على الشباب السعوديين .

واستطلعت “البلاد” عددا من العمالة في المجمع الشهير ، حيث زعم أحد العمال بأنه ليس على علم بقرار التوطين رغم الشروع في تطبيقه منذ وقت مبكر ، بينما شكى أحد الشباب السعوديين بالمجمع من أنهم يجدون عثرات ومضايقات في العمل بالمهنة بسبب المضايقة التي تسببها لهم العمالة الوافدة

الجدير بالذكر ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اطلقت في وقت سابق برنامج «معاً للرصد» والذي يعمل على رصد كافة البلاغات الخاصة بالمخالفات المتعلقة بقرار قصر العمل بمهنتي بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، وذلك من خلال رابط الموقع rasd.ma3an.gov.sa، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.