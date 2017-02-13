بالغيث : عازمون على رد الدّين
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جدة – أحمد إلياس
أكد اللاعب عقيل بالغيث مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عزمهم كلاعبين على تحقيق نتائج ترضي وتفرح جماهيرهم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، واعتبر مباراة فريقه اليوم أمام القادسية ضمن منافسات دور الستة عشر للمسابقة، فرصة لرد اعتبارهم من القادسية، بعد الخسارة القاسية الخميس الماضي في بطولة الدوري، وقال بالغيث: لا شك أن مباراة الفريق اليوم أمام القادسية لن تكون سهلة إطلاقاً، وتحتاج للكثير من العمل والجهد، ونحن والحمدالله جاهزون للمباراة، وكل ما نحتاجه التوفيق من الله، وأضاف: الحمدلله الحماس موجود لدى اللاعبين، لكسب اللقاء ورد اعتبارنا من القادسية إثر المباراة الماضية، ونحن عاقدو العزم على ذلك لإسعاد جماهيرنا الكبيرة، وإرضائهم، والسعي لتحقيق البطولة، والمنافسة على كل البطولات، وبلا شك مباراة اليوم أمام القادسية لا تقبل أنصاف الحلول، فهي مباريات كؤوس، وبإذن الله، سنصل للدور المقبل .
التصنيف: الرياضة
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