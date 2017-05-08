بالفيديو.. رجل أعمال يكرم زوجته بمشروع تجاري باسمها ويدعوها لقص شريط الافتتاح

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جدة – ليلى باعطية

أطلق رجل أعمال سعودي على إحدى متاجره الجديدة اسم زوجته تقديرًا لمعاونتها له في حياته العملية ودورها في رحلة نجاحه ، ودعا الزوج السعودي زوجته من خلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قص شريط افتتاح المتجر حيث ألبسها سلسالاً من الورد في أجواء تخيم عليها المودة

وتباينت ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل ما بين مؤيد لذلك السلوك الذي رأوه انعكاساً للوفاء والتقدير ، ومعارضين يرون فيه أن الرجل تخلى عن العادات والتقاليد وضرب بثقافة العيب والخجل بظهوره في الفيديو عرض الحائط

ووصف المستشار الاسري الدكتور تركي الشلاقي مقطع الفيديو بالـ “جريء” مشيراً إلي أنه يعتبر من الحالات النادرة في مجتمع محافظ وتقليدي تحكمه العادات بقبضة من حديد، وقال في حديثه لـ(البلاد) إن الرجل ” اقتحم أحد التابلوهات الثقافية في المجتمع السعودي، ويجد أن لهذا السلوك ظاهرياً دوافع معلنة وغير معلنه تفسر هذا الموقف الرائع” واعتبر أن موقف الزوج موقفاً حضارياً ومشرفاً وينضح بالإيجابيات الكثيرة سواءً على المستوى الفردي ممثلاً بالزوج او المستوى الاجتماعي متمثلاً بردة الفعل الإيجابية بالقبول والتشجيع من قبل المجتمع.

وقال الشلاقي أن ذلك من شأنه أن يدعم القيم الانسانية والاسرية، حيث ان قيمة الاحترام تعتبر من اهم الاحتياجات الانسانية للفرد رجلاً او امرأة وبصفة خاصة المرأة التي تعاني في هذا الجانب، وأضاف” فعند شعورها بالاحترام والتقدير والاهمية سينعكس مباشرةً على علاقتها الزوجية والاسرية وسيشعرها بالثقة في ذاتها وهو المحرك نحو المبادرات الايجابية والمشاركة الفعالة داخل اسرتها او في محيطها الاجتماعي، وتابع “عندما يعم الاحترام المتبادل بين الزوجين ويكرس من خلال السلوك يتحول الى قيمة اسرية تنتقل الى الاولاد لتكوين ثقافة اجتماعية مستمرة”.