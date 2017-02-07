بالفيديو والصور إحالة أوراق المتهم بذبح مواطن بالأسكندرية للمفتى ونجل الضحية “للبلاد” شكراً للقضاء على سرعة الحكم

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القاهرة – خاص البلاد حوار / نيفين عباس

نجل المجى عليه : المتهم هددنا أثناء الجلسة وشكراً لرجال القضاء والنيابة والشرطة على سرعة ضبطه والحكم عليه

وأسرة المتهم ، لم يحضر أحد !

حكمت محكمة جنايات الإسكندرية بإحالة أوراق “عادل سليمان” الشهير بـ “عادل عسلية” المتهم بذبح مواطن بالأسكندرية أمام المارة إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى وتحديد جلسة 9 آذار / مارس المقبل للنطق بالحكم

كان المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية أمر بإحالة الجانى بعدما وُجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح أبيض إستخدمه الجانى فى الجريمة

وفى لقاء خاص “للبلاد” صرح “طونى يوسف” نجل ضحية الإسكندرية الذى راح غدراً للأفكار المتطرفة أن الحكم جاء سريعاً للغاية وإستقبلت الأسرة الحكم بفرحة ممزوجة بالحزن على رحيل رب الأسرة ، فلا يوجد ما سيعوض فقدان الأب وغيابه

وبسؤال “طونى” عن أسرة المتهم صرح “للبلاد” أن أسرة المتهم لم تحضر للجلسة لأنها خجلت من حضور جلسة محاكمته بسبب ما فعله من قضية هزت الرأى العام

وبسؤاله عن حياة الأسرة بعد الجريمة صرح “طونى” أن الأسرة تتعرض لتهديدات مباشرة وغير مباشرة ، ومن التهديدات المباشرة التى تعرضت أسرة “يوسف لمعى” ضحية الإسكندرية لها ، أن المتهم قام بتهديد الأسرة والمتواجدين من الأقباط أثناء الجلسة بالذبح كما فعل بالضحية وقال نصاً بعدما نظر للأقباط بالقاعة “هما عارفين نفسهم” ، ما جعل رد الفعل من الحاضرين سريع وفورى وقالوا “أن المتهم لا يمثل الإسلام وأن الإسلام منه بريئ ”

وأكد “طونى” للبلاد أن الأسرة تحظى بدعم كبير من الجميع وتشكر الله على هذا الدعم ولكن يجب محاربة الفكر المتطرف لأنه نوع من أنواع الإرهاب كما ذُكر بالجلسة أثناء محاكمة المتهم أن التطرف “سرطان الفكر الذى يصعب بتره”

هذا ووجه “طونى” كلمة شكر خاصة لرجال القضاء والنيابة العامة على الدور الذى قاموا به من أجل تحقيق العدالة سريعاً وسطروا بأحرف من نور أسرع حكم إعدام فى تاريخها ، كما توجه بالشكر والتقدير لرجال الشرطة المصرية على الدور الكبير الذى قاموا به من تحديد وسرعة ضبط المتهم

“ووجه طونى عبر البلاد كلمة للمتهم ولكل من يتبع الفكر المتطرف قائلاً : أنتم أسأتم للدين الإسلامى دين السماحة والإسلام منكم بريئ ”

وبسؤاله عن أحوال الأسرة بعد إستقبالها الحكم صرح “للبلاد” أن الحكم بمثابة علاج للأثر النفسى جراء ما حدث ، ولكن كما ذكرت من قبل لا يوجد ما يعوض فقدان وغياب الأب

تعود تفاصيل القضية لشهر يناير / كانون الثانى بعدما قام المتهم “عادل عسلية” بذبح مواطن كان يجلس أمام محله الخاص يدخن الشيشة بحجه أنه حذره أكثر من مرة بعدم بيع بعض الكحوليات ولكن المجنى عليه لم يستمع له ، مما جعله يقدم على تلك الجريمة البشعة التى هزت الرأى العام والشارع السكندرى وقام بذبحه وفر هارباً على الفور ، ولكن رصدته بعض الكاميرات الخاصة بالمحل لحظة وقوع الحادث مما جعله فى قبضة رجال الأمن فى أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة

وفى الفيديو التالى لحظة النطق بالحكم على المتهم وإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى