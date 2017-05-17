بانجورا مطلوب في الملكي والزعيم

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إعداد- محمود العوضي

أكد رئيس نادي الرائد عبدالعزيز التويجري ، أن هناك مفاوضات، و لكنها لم ترتق للرسمية، من ناديين؛ أحدهما من الرياض، والآخر من جدة، للتعاقد مع هداف الفريق الغيني اسماعيل بانغورا

وكان الغيني بانغورا قد أشاد في نصريحات سابقة بنادي الهلال، وأبدى رغبته في ارتداء القميص الأزرق.

جدير بالذكر أن بانغورا قد حصل على جائزة أفضل لاعب في النصف الثاني من دوري جميل للمحترفين في التصويت، الذي أجرته إذاعة “يو أف أم “، كما أشاد التويجري بجهود الفريق هذا الموسم حيث اختتم الفريق في المركز الخامس بجدول ترتيب أندية دوري جميل للمحترفين، والذي يعد أفضل مركز حققه الرائد منذ موسم 2008 -2009.

كما نفى رئيس الرائد أن الإدارة هي من قامت بالاستغناء عن المدير الفني للفريق الناجح- حسب قوله – ناصيف البياوي، وأكد أن ظروف المدير الفني الخاصة، هي التي جعلته يصر على الرحيل.