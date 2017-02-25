باوزا : ميسي سعيد مع برشلونة

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جدة – البلاد – الوكالات

أوضح مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم ادغاردو باوزا، أن نجم الفريق ليونيل ميسي سعيد في برشلونة بطل إسبانيا، وأنه يمكنه أن يصبح أحد أعظم اللاعبين في التاريخ في حال فوزه بكأس العالم.

وقال باوزا لفرانس برس: “يمكنني أن أرى مدى سعادته في برشلونة مع عائلته من حوله”، مضيفا “بالطبع عندما يكون ليو سعيدا، فان ذلك يساعده على تقديم أفضل أداء له، فالمعنويات أمر حاسم للأداء”.

ويشرف باوزا (59 عاما) على المنتخب الأرجنتيني منذ اغسطس 2016. وتابع: “لاعب كرة القدم يكون سعيدا عندما يلعب ويفوز، وإلا فهو نادرا ما يكون سعيدا”.

وينتهي عقد ميسي (29 عاما) مع برشلونة في يونيو 2018، وتأخر التوقيع على عقد جديد برغم اعلان النادي الكاتالوني رغبته في تمديده، واللاعب بالبقاء طالما اراد ناديه ذلك، ما عزز التكهنات باحتمال انتقال النجم الارجنتيني إلى ناد آخر.

وارتفعت وتيرة التكهنات بعد الخسارة الثقيلة التي لقيها برشلونة امام مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي برباعية نظيفة الأسبوع الماضي، في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

واحرز النجم الأرجنتيني مع برشلونة العديد من الألقاب أبرزها دوري ابطال اوروبا اعوام 2006 و2009 و2011 و2015، وتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات.

ورفض باوزا التطرق إلى مستقبل ميسي بقوله: “في برشلونة أو مانشستر سيتي أو أي مكان آخر، أنه قرار يعود له. اريد فقط ان يلعب وهذا كل شيء. انه من اللاعبين الذين يريدون اللعب دائما، من دون راحة”.

وعن نتائج ميسي مع المنتخب الارجنتيني قال: “البعض يقول أنه بمجرد عدم فوزه بشيء مع الارجنتين فانه ليس افضل لاعب في العالم، وليس الأكثر خطورة”، مؤكدا “لكننا سنحاول الفوز بكأس العالم المقبلة، ما سيجعله واحدا من اعظم اللاعبين في التاريخ”.

وتحتل الارجنتين المركز الخامس في تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا، قبل اربع مراحل من النهاية.

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى مباشرة إلى النهائيات، ويخوض صاحب المركز الخامس ملحقا مع بطل اوقيانيا.