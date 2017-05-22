بتوجيهات وزير الثقافة والإعلام .. زيارة الرئيس الأمريكي والقمة الإسلامية الأمريكية بست لغات

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الرياض- البلاد

قامت وكالة الأنباء السعودية بنقل تفاصيل زيارة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية ، والقمة الإسلامية الأمريكية بالرياض، بخمس لغات هي : الإنجليزية، والفرنسية، والصينية، والروسية، والفارسية، بالإضافة إلى العربية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، أن “واس” تعمل بتوجيهات معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد على إبراز أهمية زيارة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة، والقمم الثلاث : القمة السعودية الأمريكية، وقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع أمريكا، والقمة الإسلامية الأمريكية،

وذلك من خلال ثلاثة مسارات إعلامية تناول في كل مسار الموضوعات المطروحة بمهنية عالية. وأشار إلى أن المسار الأول الذي عنيت به “واس” تمثل في بث أخبار وتصاريح صحفية استباقية تتحدث عن هذه الزيارة التاريخية عبر أيقونة أعدت لها على موقعها الإلكتروني (www.spa.gov.sa) ويبث فيها الأخبار والتقارير المختلفة عن الزيارة،

وعن العلاقات السعودية الأمريكية من جهة، والعلاقات الخليجية والإسلامية الأمريكية من جهة أخرى، والتطرق لأهميتها في مختلف المجالات لاسيما ما يتعلق بمجال تحقيق الأمن الإقليمي للمنطقة،

مرفوقة بصور فوتوغرافية احترافية، ومقاطع فيديو سلطت الضوء على الاستعداد المتكامل لعقد هذه القمم الدولية في الرياض، وقدرة المملكة على استضافتها في فترة قصيرة.

وأشار معالي الأستاذ عبدالله الحسين إلى أن “واس” زودت الموقع الرسمي للقمة الإسلامية الأمريكية (www.riyadhsummit2017.org) بأخبارها وتقاريرها التي تبثها بشكل دوري عن القمم الثلاث منذ وقت مبكر، كما تزوّد فريق شبكات التواصل الاجتماعي في اللجنة الإعلامية للقمة بتغريدات بمختلف اللغات لتكون حاضرة في كل رسالة إعلامية يتم صناعتها للوصول إلى المتلقي.