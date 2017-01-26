بحث العمل الكشفي في الجامعات الأهلية

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الرياض – البلاد

عقدت جمعية الكشافة العربية السعودية ، بمقرها في الرياض، اجتماعاً بمسئولي العمل الكشفي في الجامعات والكليات الأهلية بالمملكة ، بحضور مفوضي أمانة الجمعية .

وأوضح مفوض تنمية العضوية بالجمعية الدكتور عبدالله بن عمر جحلان ، أن الاجتماع ناقش النقاط المدرجة على جدول الأعمال ، ومن أبرزها استعراض خطة وبرامج الجمعية للعام 1438هـ ، وعرض لمقترح خطة العمل المشترك لعامي 1438هـ – 1439هـ بين الجامعات والكليات الأهلية ، وعرض لأبرز المشاركات الخارجية لعام 2017م ، كما تم مناقشة البرنامج الكشفي الوطني في مواجهة الحالات الطارئة ، وعرض لبعض النماذج من الأنشطة والبرامج الكشفية المتميزة .