بحث مع سفير فرنسا المسائل المشتركة .. ولي العهد يتلقى رسالة من قيادة روسيا ويتسلم دعوة لزيارة اليابان

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جدة – واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – رسالة شفهية من قيادة روسيا الاتحادية.قام بنقل الرسالة لسمو ولي العهد سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف خلال استقبال سموه له في قصر السلام بجدة أمس.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله علي القرني، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان.

من جهة أخرى تسلم سمو ولي العهد- حفظه الله – دعوة لزيارة إمبراطورية اليابان من دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي .

وقام بتسليم الدعوة لسمو ولي العهد، سفير اليابان لدى المملكة نوريهيرو أوكودا خلال استقبال سموه له في قصر السلام بجدة أمس.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله علي القرني، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان.

على صعيد آخر استقبل سمو ولي العهد – حفظه الله – في قصر السلام بجدة أمس سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك .

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله علي القرني، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان .