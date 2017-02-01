بحجة أن القضية ليست مستعجلة .. لجنة التحكيم الرياضي ترفض طلب القادسية قيد إلتون وإغلاق الفترة الشتوية

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الرياض ـ البلاد

أبدت إدارة نادي القادسية امتعاضها من قرار لجنة التحكيم الرياضي رفضها للخطاب المستعجل الذي تقدمت به الإدارة أمس تطلب فيه الفصل في قيد اللاعب إلتون للاستفادة من خدماته في لقاء الهلال دوريا غدا الخميس؛ بذريعة أن القضية ليست مستعجلة، وتحتاج للكثير من الدراسة .

إدارة القادسية بدورها خاطبت سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد الذي بدوره وعد الإدارة القدساوية بحل الموضوع الأسبوع المقبل، وهو القرار لم يعجب إدارة القادسية التي كانت تأمل أن يفصل في الأمر بشكل مستعجل، حتى يستفيد الفريق من خدمات إلتون، لاسيما أن الفريق لعب عددا من المباريات دون إلتون.

وكانت إدارة القادسية تحاول مع لجنة التحكيم للفصل في الأمر قبل إغلاق الفترة الشتوية، والتي أغلقت عند الساعة الثانية عشرة من مساء أمس.