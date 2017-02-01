بحجة أن القضية ليست مستعجلة .. لجنة التحكيم الرياضي ترفض طلب القادسية قيد إلتون وإغلاق الفترة الشتوية
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الرياض ـ البلاد
أبدت إدارة نادي القادسية امتعاضها من قرار لجنة التحكيم الرياضي رفضها للخطاب المستعجل الذي تقدمت به الإدارة أمس تطلب فيه الفصل في قيد اللاعب إلتون للاستفادة من خدماته في لقاء الهلال دوريا غدا الخميس؛ بذريعة أن القضية ليست مستعجلة، وتحتاج للكثير من الدراسة .
إدارة القادسية بدورها خاطبت سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد الذي بدوره وعد الإدارة القدساوية بحل الموضوع الأسبوع المقبل، وهو القرار لم يعجب إدارة القادسية التي كانت تأمل أن يفصل في الأمر بشكل مستعجل، حتى يستفيد الفريق من خدمات إلتون، لاسيما أن الفريق لعب عددا من المباريات دون إلتون.
وكانت إدارة القادسية تحاول مع لجنة التحكيم للفصل في الأمر قبل إغلاق الفترة الشتوية، والتي أغلقت عند الساعة الثانية عشرة من مساء أمس.
الوسوم:إلتون, التحيكم الرياضي, القادسية
التصنيف: الرياضة
مع التقدير والاحترام لجميع لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم . أيضا الهيئات الخاصة بالرياضة هيئة التحكيم (المحكمة الرياضية ) وأيضا هيئة الاستئناف.
أتمنى من الجميع وخاصة أننا مقدمون على الخصخصة . وعلى تطوير خاص بالرياضة السعودية يشمل الأندية ويتأثر بالتالي بها المنتخب السعودي سلبا وايجابا .خاصة وأننا نملك كوادر بشرية نفتخر بها ممن يستطيعوا أن يكونوا مشَرعيين وليسوا منفذين في كافة المجالات والمواقع وأتمنى اتخاذ بالأتي:
1- مراجعة جميع اللوائح والقوانين كل لجنة على حدي ومطابقتها باللوائح المقابلة لها بالفيفا.
2- مطابقة تلك القوانين بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالمملكة واللوائح التي صدرت في ذلك الشأن
3- الاستفسار من الجهات المختصة دوليا عن أي غموض أو ضبابية في حالة تفسير فحوى تلك المواد.
4- الاستفادة من الحالات التي مررت خلال السنوات الماضية وكانت محال شد وجذب بين الأندية واللجان.
5- تتولى كل لجنة تجميع اللوائح والانظمة الخاصة . مستشهدة وموثقة بالمقابل لها في الجهات المختصة دوليا .على أن تكون منقحة وحسب التمشي بها حاليا .
6- تقوم اللجنة بطباعة مايخصها في شكل كتيب ويرسل لجميع الجهات المختصة بالرياضه في المملكة من أندية في جميع الدرجات ومحامين ومسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة .
7- التواصل الدائم بالجهات الرياضية المذكورة في البند 6 وبعث كل مايستجد من تعليمات حذفا واضافة .
بهذا نكون جميعا مشتركين في تطبيق الأنظمة ويسهل على جميع المختصين البت في كافة مايصل اليها من إشكاليات تحدث بين الأندية . حيث أن الخصخصة تعني أن من حق الأندية أن تلجأ الى المحاكم الخاصة دوليا .كما أن ذلك الأمر سيحد من التشكيك في اللجان { وهم محل ثقة }. وانجازهم مع أو ضد أي نادي أو لاعب سعودي أو اجنبي .
أتمنى أن تؤخذ اطروحتى هذه على انها رؤيا فقط وبعد الاطلاع عليها من قبل المختصين قد تؤيد أو ترفع . أو يضاف اليها أو يحذف منها . والله الموفق والمستعان .