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جدة – واس

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود ، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز،وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز،استقبلوا أصحاب السمو الملكي الأمراء، والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة – رحمه الله –

كما استقبل أصحاب السمو الملكي الأمراء أبناء الفقيد ، سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والتنمية والمعرفة ، ومعالي وزير الموارد البشرية صقر غباش، ومعالي وزير الدولة الإماراتي راشد بن احمد بن فهد وسفير الامارات لدى المملكة محمد بن سعيد الظاهري .

كما استقبلوا صاحب السمو الشيخ هيثم بن طارق وزير التراث والثقافة في سلطنة عمان، ومعالي وزير التنمية الاجتماعية سعيد الكلباني .

وقد عبر الجميع عن عزائهم ومواساتهم لأصحاب السمو الملكي الأمراء أبناء الفقيد ، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز مساء أمس المعزين في وفاة الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة -رحمه الله- لليوم الثاني بقصر سموه بجدة أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين .

كما استقبل أصاحب السمو الملكي الأمراء أبناء الفقيد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نجل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ، وعدد من قناصل الدول المعتمدين لدى المملكة .

وعبر الجميع عن عزائهم ومواساتهم لأصحاب السمو الملكي الأمراء أبناء الفقيد , سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .