بحضور مجتمع الأعمال وممثلي السلك الدبلوماسي.. كامل يحتفي بالسفير طيب بعد توديعه وزارة الخارجية

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جدة – غفران إبراهيم

أقام رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الشيخ صالح بن عبد الله كامل حفل تكريم لمدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير محمد بن أحمد طيب بمنزله وسط تواجد عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي السلك الدبلوماسي ومختلف أطياف مجتمع الأعمال وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالوزارة بعد سجل حافل بالإنجاز والعطاء.

وأثنى كامل خلال الحفل الذي تخلله مأدبة عشاء على مسيرة السفير طيب في خدمة مسيرة العمل الدبلوماسي والاقتصادي ، وكان مثالاً لرجل الدولة الذي قدم كل ما بوسعه لخدمة وطنه إلى جانب أن علاقته بقطاع الأعمال كانت وثيقة من خلال استضافة الوفود الاقتصادية والمسؤولين الزائرين للمملكة .

وتمنى من الله أن يوفق السفير طيب في مشوار حياته القادمة ، حيث سيبقى ضمن منظومة مجتمع جدة الوفي والذي يملك مخزوناً من الخبرات في شؤون الأعمال والإدارة الناجحة .

من جانبه تقدم السفير طيب بهذه المناسبة بموفور الشكر والتقدير للشيخ صالح كامل على هذه البادرة الطيبة لتكريم الأسماء التي قضت جل عمرها في خدمة الوطن ، معبراً عن عظيم فخره واعتزازه بتواجد العدد الكثيف من مجتمع الأعمال وزملاء السلك الدبلوماسي .