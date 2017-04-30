بدءت الشكاوي من بعض هواتف جالاكسي S8 وS8 Plus بإنها تعيد التشغيل ذاتيًا…!

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لقد بدءت الشكاوي تظهر بخصوص هواتف سامسونج جالاكسي S8 مبكرًا بعض الشيء، فهل سنكرر أزمة الهاتف السابق جالاكسي نوت 7 بصورة أخري؟

في الأول ظهرت مشكلة إحمرار الشاشة للهاتفين وبدءت سامسونج التغلب عليها بإرسال تحديث لنظام التشغيل .

أما الآن فقد ظهرت المشكلة الثانية لهواتف سامسونج التي لم تصدر في كل الأسواق بعد…!

ليطرح سؤال نفسه على شركة عملاقة مثل سامسونج لماذا كل هاتف جديد به العديد من الشكاوي كذلك؟

فظهور مشكلتين في الهواتف في وقت قصير كذلك وقبل صدورها في كل الأسواق العالمية والمحلية جرس إنذار قوي لسامسونج بكل تأكيد.

لأن سامسونج تؤكد بكل مشكلة تظهر في الهواتف الجديدة أنّها مقصرة سواء في التصنيع أو البرمجة؟

حيث ظهرت مشكلة جديدة يشكتي منها بعض أصحاب هواتف جالاكسي إس 8 و إس 8 بلس، وهي يقوم الهاتف بإعادة تشغيل نفسه تلقائياً.

ونشر العديد من المستخدمين على منتدى الدعم الخاص بالشركة و منتدى مطوري الأندرويد وريدت وغيرها عن شكاويهم.

وقال البعض أن الهاتف قام بأكثر من خمسة مرات إعادة تشغيل خلال عشرة ساعات من استخدام الهاتف.

ولا يعرف بعد سبب المشكلة ومدى اتساع انتشارها.

وبالطبع حاول بعض المستخدمين الذين يعانوا من المشكلة إيجاد حلول مثل إزالة بطاقة الذاكرة الخارجية، في حين لم ينجح هذا الحل مع الكل.

وعند سؤال خدمة العملاء في سامسونج اقترحت إعادة تشغيل الهاتف في الوضع الآمن مرجعة مشكلة إعادة التشغيل التلقائي إلى بعض التطبيقات الخارجية.

وحتى الآن لم يصدر رد فعل رسمي من سامسونج حول هذه المشكلة…!

وبالتأكيد غير واضح السبب الرئيسي لهذه المشكلة وإن كانت مشكلة برمجية أم مشكلة في تصنيع الموبايل نفسه.

ولا المشكلة الواضحة لنا حتى الآن هي مشكلة تقصير سامسونج في تصنيع هواتف الجديد أو مشكلة استعجال سامسونج إصدار هواتف الجديدة بدون اختبارات كافية…!