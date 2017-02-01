بدء التسجيل في (حساب المواطن) وتحذير من ( الوهمية)

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الرياض – البلاد

يبدأ اليوم الأربعاء التسجيل في برنامج حساب المواطن، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج. وأكد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد العصيمي، في بيان أمس اكتمال الاستعدادات لبدء مرحلة التسجيل، مشيراً إلى أن التسجيل في البرنامج متاح على مدار 24 ساعة يومياً، وأن البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين في البرنامج.

وأشار إلى أن إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي ببرنامج حساب المواطن قد اكتمل ، لافتاً إلى أنه بإمكان المسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل في برنامج حساب المواطن، في حال انطباق جميع شروط البرنامج عليهم.ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، لتحقيق “رؤية المملكة “2030”.

وقد حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المواطنين من التعامل مع جهات ومواقع، تدعي ارتباطها بحساب المواطن. ودعت المواطنين إلى عدم التعامل مع المواقع، التي تطلب البيانات الشخصية للتسجيل في برنامج حساب المواطن، وشدد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة المهندس ماجد العصيمي، في بيان ، على عدم إفشاء المعلومات الشخصية والخاصة لغير الجهات الرسمية، مؤكدا أن البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن هي القناة الوحيدة لتسجيل البيانات في البرنامج.