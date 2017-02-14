العدد 21938 18 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

براتب 30 ألف إسترليني.. إليزابيث تطلب مديرا لحسابها على (تويتر)

0 تعليق 178 مشاهدة
براتب 30 ألف إسترليني.. إليزابيث تطلب مديرا لحسابها على (تويتر)
شارك عبر واتساب

لندن ــ وكالات

أعلن قصر باكينغهام عن حاجته لموظف يدير الحساب الشخصي للملكة إليزابيث الثانية على “تويتر”، وذلك مقابل راتب 30 ألف جنيه إسترليني سنويا.

وقالت صحيفة “ذا صن البريطانية” امس “الأحد”، أن الإعلان عن الوظيفة قد نشر في الموقع الرسمي للملكة على الإنترنت، لطلب مسؤول للتواصل الرقمي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، سيتولى الموظف المتفرغ إدارة حساب الملكة على تويتر، واطلاع العالم على أنشطتها والدور الشعبي الذي تضطلع به العائلة الملكية.

وتشمل مهام الموظف المطلوب، كتابة المنشورات على حسابات الملكة في مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها “فيسبوك” و”يوتيوب” وتوثيق الزيارات الرسمية واحتفاليات الجوائز والارتباطات الملكية للملكة.

وذكرت “ذا صن”، أن الوظيفة الملكية تشمل “حزمة امتيازات شاملة” وبدلات إضافة إلى التدريب و”التنمية الشخصية”.

الوسوم:,

التصنيف: الأخيرة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق