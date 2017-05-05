برعاية (البلاد ) إعلامياً.. منتدى الشركات العائلية يستعرض الفرص الاستثمارية مع رؤية 2030

شارك عبر واتساب

جدة ــ أحمد شرف الدين

برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ناقش منتدى الشركات العائلية 2017 “رؤية 2030 والفرص الاستثمارية” خلال جلسة خاصة قدمها الأستاذ عماد علي العبدالقادر مدير عام جذب المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار…

حيث أوضح بأن المملكة العربية السعودية في المرتبة العشرين كأكبر اقتصاد وفي المركز الخامس بين أعلى الدول نمواً في مجموعة العشرين، وفي المرتبة السابعة عشرة بين أكبر الدول المصدرة، وفي المرتبة التاسعة عشرة بين أكبر الدول المستوردة،

كما أشار إلى أن المملكة تمتلك مقومات عديدة ومكانة رفيعة تتميز بتركيبة سكانية شابة ومتنامية وتراث ثقافي غني وموقع استراتيجي وثروات سخية من المعادن فضلاً عن كونها مصدرا يمد العالم بالعالم بالطاقة ودورها في استقرار المنطقة وريادتها العالمية في مجال البتروكيماويات…

وأوضح مدير عام جذب المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار بأن التغيير الأهم في الرؤية الوطنية تحقق وهو أننا أصبحنا نفكر بطريقة مختلفة وننظر بشكل مختلف وتناول تخصيص الخدمات والاستثمار في مجالات الصحة والطاقة والإسكان والخدمات البلدية والتعليم والتمويل وتطوير المنظومة التشريعية ودور الحكومة في القطاعات المختلفة.

..وأبرز العبدالقادر الفرص المتعددة في مجالات الخدمات المالية والترفيه والسياحة والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والتجارة والتجزئة والتعدين والصناعات التحويلية والهندسة والمعدات الصناعية النقل والرعاية الصحية، وعدد البرامج التنفيذية المساعدة للاستثمار ومن أبرزها برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج التوازن المالي والإسكان وخدمة ضيوف الرحمن وتحسين نمط الحياة وتعزيز الشخصية السعودية وريادة الشركات الوطنية وتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وصندوق الاستثمارات العامة وبرنامج الشراكات الاستراتيجية وتطوير القطاع المالي والتخصيص…

واستعرض العديد من الفرص الحالية ومن بينها تسهيل وترابط سير الأعمال وتعديل ألية إصدار تأشيرات رجال الأعمال والتجارة عبر الحدود ومراكز الخدمة الشاملة للمستثمرين وإعفاءات المنشآت الجديدة من تقديم ميزانياتها وإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري وإصدار قرارات وتعليمات تضمن حقوق المساهمين وإصدار لائحة حوكمة الشركات…

وأبرز خطوات تحسين بيئة الاستثمار بالمملكة بدء بالبيئة القانونية والقضائية مثل تبسيط الإجراءات الحكومية نشر مشاريع الأنظمة والقرارات للجمهور ونشر الأنظمة في موقع المركز الوطني للمحفوظات وتوحيد الإجراءات الحكومية بين الفروع ومراجعة نظام الاستثمار الأجنبي والمحاكم التجارية ونظام الإفلاس ولجان الصلح والتبليغ الإلكتروني بمواعيد جلسات القضايا التجارية ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فضلاً عن خطوات تطوير ممارسة التجارة والصناعة مثل المدن الصناعية والمنافذ والموانئ والجمارك والتعرفة الجمركية والتصدير والاستيراد والخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن والوسطاء الملاحيين وخفض التكاليف وفحص العينات وشهادات المنشأ وتقليص الإجراءات والمدة والتكلفة وخدمات الحكومية الإلكترونية والربط الإلكتروني والمراكز الموحدة والتراخيص الموحدة ودعم الابتكار والتصدير ونظام المنافسة ومركز المعلومات الصناعي وبرنامج الالتزام…واختتم العبدالقادر بقوله: نحن اليوم في وقت العمل والاعداد للتغيير القادم والتواصل مع الحكومة والقطاع الخاص أهم من أي وقت مضى.

يذكر بأن منتدى الشركات العائلية 2017م يحظى بمشاركة صانعي القرار في وزارة التجارة والاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب الشركات العائلية والمالية والمدراء التنفيذيين والمستشارين والمختصين لمناقشة وتبادل أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بتطوير واستدامة الشركات العائلية، ويحظى بدعم ومساندة كلٌ من الطازج الراعي الرئيسي، ومجموعة سدكو القابضة الراعي الاستراتيجي، وإسماعيل أبوداود التجارية المحدودة الراعي الماسي، والنهضة الطبية ومجموعة السليمان ومكتب الكمال الرعاة الذهبيين ويهدف لمناقشة دور الشركات العائلية ومسؤوليتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، إلى جانب الإطلاع على أفضل الممارسات الإدارية والقانونية في الشركات العائلية المحلية والدولية واستعراض أفضل التطبيقات لبناء الطاقات في الأجيال القادمة لقيادة الشركات العائلية، وأفضل الوسائل في التوسع في أعمال الشركات العائلية محلياً ودولياً، فضلاً عن مناقشة التشريعات والتحديات التي تؤثر على أعمال الشركات العائلية وأفضل الحلول والخروج بمجموعة من المبادرات التي تساهم في استدامة الشركات العائلية.