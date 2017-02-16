برلمانيان روسيان : استقالة مستشار ترامب قد تحمل أثرا مدمرا

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دبي- سي ان ان

قال ليونيد سليتسكي، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالدوما الروسي، إن استقالة مايكل فلين، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منصبه قد تحمل أثرا مدمرا على محاولات تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لسليتسكي، حيث قال: “فلين اضطر للاستقالة بعد مواجهته للضغوط،” وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية “تاس،” لافتا إلى أن “تواصل فلين مع السفير الروسي استخدمت كذريعة، في حين مثل هذا التواصل دارج بين الممارسات الدبلوماسية.”

وأضاف السياسي الروسي قائلا: “تداعيات هذا الأمر هو أن هناك شخص يستهدف تدمير العلاقات الروسية الأمريكية ونزع الثقة في الإدارة الأمريكية الجديدة، وسنرى كيف ستتطور الأمور.”

ويذكر أن فلين، أعلن استقالته من منصبه، الثلاثاء، على خلفية فضيحة سياسية تتعلق باتهامه بـ”تضليل” الإدارة الجديدة حول علاقته واتصالاته بالسفير الروسي في واشنطن وإمكانية أن يكون قد عرّض نفسه للابتزاز الروسي.

من جهة أخرى قال عضو البرلمان الروسي، ألكسي بوشكوف، والذي يشغل منصب رئيس لجنة السياسة الإعلامية في الغرفة العليا في الدوما، إن استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هي جزء من حملة “صيد الساحرات” على حد تعبيره، والتي تستهدف العلاقات الروسية الأمريكية.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على حساب بوشكوف بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “غادر فلين ليس بسبب زلته، بل بسبب الحملة الشرسة التي اتضحت.. استهداف فلين ما هو إلا العمل الأول، والآن الهدف هو ترامب نفسه.”

على صعيد آخر أعلن الكرملين أن استقالة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايكل فلين شأن أمريكي داخلي لا يهم موسكو.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين “لا نريد التعليق على ذلك بأي شكل. إن هذا من الشؤون الداخلية للأمريكيين ولإدارة الرئيس ترامب، وذلك لا يعنينا”.