برنامج (أهلا رمضان) للأطفال في جدة

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جدة – سالم بكوش

تستعد مكتبة الملك فهد العامة بجدة وأكاديمية الطفل العربي المتنقلة لإقامة البرنامج الصيفي (أهلا رمضان) بدءا من الثاني من رمضان إلى 25 رمضان، وذلك بمقر المكتبة بجدة.

ويهدف برنامج (أهلا رمضان) لغرس حب المسؤولية الاجتماعية لدى الأطفال، وتطوير الذات والقيم والسلوكيات ويشتمل على قصص الأنبياء عبر الخرائط الذهبية ومحطة صوتي جميل بالقرآن الكريم ومحطة ميزانية العيد ومسابقة للقرآن الكريم وفنون رمضانية وأنشطة أخرى.

وأوضحت عالية محمد مدير عام الأكاديمية أن هذه الأنشطة المشتركة مع مكتبة الملك فهد العامة بجدة، تأتي في إطار السعي لتفعيل دور الطفل اجتماعيا وتهيئته داخل كيان المجتمع ليكون عنصرا فاعلاً وحيوياً للمستقبل عبر الأنشطة المتنوعة التي تنمي قدراته وتجعله قادرا على معرفة ماذا يريد وماذا يخطط لمستقبله, ورفع مستوى الكفاءة التفكيرية لديه إضافة إلى تنمية مهارات الاتصال والقدرة على حل المشكلات بطرق إبداعية واكتشاف القدرات والمواهب العلمية وتوجيهها بالشكل المطلوب وتشجيع الطفل على السؤال … ويهدف برنامج مهارات التفكير لإكساب الطفل المهارات التي تجعله قادرا على اتخاذ القرارات الإيجابية.