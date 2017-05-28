برنامج ترفيهي لأبناء موظفي صحة جدة

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جدة – إبراهيم المدني

أقامت الشؤون الصحية بمحافظة جدة ممثلة في إدارة التواصل الداخلي صباح الخميس الماضي فعاليات لأبناء الموظفين تحت شعار (يوم مع والدي) وذلك بمقر صحة جدة بالخيمة الصحية.

واشتملت الفعاليات على العديد من الأنشطة الترفيهية والبرامج الثقافية ورسومات للأطفال ، وحرص العديد من موظفي صحة جدة على الحضور بصحبة أطفالهم للمشاركة وإضفاء الفرح والبهجة على قلوبهم حيث ظهر ذلك جلياً من خلال تفاعل الأبناء مع الفعاليات والبرامج المنفذة والمشاركة فيها في يوم ترفيهي جميل، وتم توزيع الهدايا والألعاب عليهم وإلتقاط الصور التذكارية في أجواء سادتها المتعة والبهجة.