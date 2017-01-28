بريطانيون يطالبون بالتصدي لترامب

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لندن -رويترز

بعث مشرعون بريطانيون برسالة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي يطالبونها فيها بدحض آراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التغير المناخي.

ويصف ترامب التغير المناخي بأنه “خدعة” وتعهد خلال حملته لانتخابات الرئاسة بأن تنسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لعام 2015 الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وجاء في الرسالة الموجهة من لجنة المراجعة البيئية التي ينتمي أعضاؤها لأحزاب مختلفة “كواحدة من أكبر مسببي الانبعاثات في العالم ، فإن نهجه (ترامب) حيال خفض الانبعاثات قد يحدد ما إذا كنا – في المملكة المتحدة والناس حول العالم – سنشهد أو نتجنب أسوأ تأثيرات التغير المناخي.”

ومن المقرر أن تكون ماي أول زعيم أجنبي يلتقي بالرئيس الأمريكي الجديد يوم الجمعة حيث من المتوقع أن تتركز محادثاتهما على التجارة