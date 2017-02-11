بر الأحساء تقدم منحا دراسية

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الأحساء – البلاد

منحت جمعية البر بمحافظة الأحساء 77 طفلا من أطفال الأسر المستفيدة مقاعد مجانية للدراسة في روضتي البر بالهفوف والمبرز بتكلفة إجمالية بلغت 616 ألف ريال وذلك تزامنا مع بداية تسجيل الأطفال في الروضتين لجميع المستويات المعتمد تدريسها بالروضة.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف حرص مجلس إدارة الجمعية على إلحاق أطفال الأسر المستفيدة برياض الأطفال كون هذه المرحلة تعد من أهم مراحل التعليم العام بشكل خاص، كونها تؤسس الطفل تعليميا وتربويا،

ونظرا لظروف الأسر المستفيدة ماديا قررت الجمعية تقديم منحة دراسية تقدر بأكثر من 600 ألف ريال لـ 77 طفلا سيتم الحاقهم للدراسة في الروضات التابعة لها بالهفوف والمبرز بعد قيام إدارة البحث الاجتماعي بالجمعية بتحديد الأطفال الأكثر احتياجا للمنحة الدراسية.

وأعرب عدد من الأسر المستفيدة من هذه المنح عن سعادتهم بهذه الخطوة المباركة لجمعية البر بالأحساء التي أزالت عن عاتقهم التفكير في مستقبل أطفالهم، مقدمين شكرهم للجمعية على اهتمامها بتعليم أطفالهم في الروضات التابعة لها.