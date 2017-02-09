بر جدة تشارك في ورشة تطبيقات الجودة والتميز المؤسسي

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جدة_غفران إبراهيم

شاركت جمعية البر بجدة في ورشة عمل مفاهيم وتطبيقات الجودة والتميز المؤسسي والتي نظمها المجلس السعودي للجودة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بالجمعية الأستاذ خالد ضيف الله الزهراني بأن الورشة التي قدمها رئيس المجلس السعودي للجودة الدكتور عايض العمري وأقيمت بفرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بجدة تناولت تطبيق مفاهيم الجودة وأهميتها التنافسية، مبيناً بأن الورشة سعت لنشر الوعي بالجودة وتشجيع اهتمام الأفراد والمنظمات بالجودة وتطبيقاتها ودورها كأداة للإدارة تعزز القدرة التنافسية العالمية والاطلاع على أفضل الممارسات والتطبيقات الناجحة الاستراتيجية في مختلف قطاعات الأعمال.

من جانبه أكد المشرف العام على إدارة الجمعية الأستاذ سعيد بن محمد آل مشرف على حرص مجلس إدارة الجمعية على تبني الجودة والتميز المؤسسي في مسيرتها، مؤكداً بأن تطبيقات الجودة تساعد المنشآت على رفع مستوى الأداء وتمكن المنتجات والخدمات من المنافسة.

وأشاد آل مشرف بالاهتمام الكبير الذي تشهده المملكة في مجال التوعية بمفاهيم ونظم الجودة باعتبارها مطلبا هاما للتطوير والتحسين المستمر، مؤكداً أهمية نشر ثقافة الجودة وأسسها ومبادئها ومفاهيمها في القطاعات المختلفة بما فيها القطاع الخيري، والعمل على تطبيق نظم الجودة في هذه القطاعات بما يلبي متطلبات المملكة ويحقق أهدافها في التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق الرؤية الوطنية 2030.

يُشار إلى أن جمعية البر بجدة هي جمعية خيرية ذات شخصية اعتبارية تأسست عام 1402هـ، ورئيسها الفخري صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، وتعمل تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،

وتهدف إلى تقديم المساعدات العينية والنقدية والخدمات الاجتماعية والخدمات التعليمية والثقافية والصحية من فتح العيادات الخيرية ومراكز غسيل الكلى والمستوصفات وخلافه مما له علاقة بالخدمات الإنسانية، فضلاً عن إقامة دور ومؤسسات اجتماعية لإيواء ورعاية الكبار والصغار، ونشاطات نوادي البر ومراكز الأحياء التي تضم لجنة إصلاح ذات البين ولجنة الخدمات الاجتماعية ولجنة الشباب واللجنة النسائية وإقامة دورات تدريبية تخدم المستفيدين من خدمات الجمعية وتبني مشروع الأسر المنتجة، وإقامة أسواق خيرية للتعريف بالجمعية وأنشطتها، إلى جانب القيام بالبحوث والدراسات العلمية والاجتماعية وتقديم خدمات الإرشاد والتوعية وعقد الندوات والمحاضرات والأمسيات الخيرية.