بشراكة البنك الأهلي وجامعة الأمير سلطان .. أمير الرياض يضع حجر أساس مبنى مركز الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف

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الرياض ــ البلاد

وضع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حجر الأساس لمبنى مركز الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف بمدينة الرياض والذي يُعد أهم مشروع تنموي وطني يُسهم في بناء جيل قادر على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، الذي يُقام بالتعاون بين جامعة الأمير سلطان والبنك الأهلي، وذلك داخل حرم جامعة الأمير سلطان الواقعة وسط الرياض على طريق الملك عبدالله.

جاء ذلك إثر مشاركة البنك الأهلي في حفل نظمته جامعة الأمير سلطان مؤخرا، والذي عُقد برعاية أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز،

وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، والأستاذ بليهيد البليهيد نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي.

وأعرب الأستاذ بليهيد البليهيد في كلمته التي رحب في بدايتها بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والحضور، عن تثمّينه لرعاية سموه هذا الحفل وتشريفه،

ووضع حجر الأساس لإقامة مبنى مستقل لمركز الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف والذي ساهم البنك فيه بتقديم دعمًا يمثل 50% من تكاليف المبنى، مؤكداً أن هذه الرعاية تبرز اهتمام ولاة الأمر وتشجيعهم في إقامة مثل هذه المشاريع الداعمة لتوظيف أبناء الوطن ودعم خطة التحوّل ورؤية المملكة.