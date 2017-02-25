بطولة آسيا وأنديتنا ..

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حسن عسيري

تابعنا بداية إنطلاق البطولة الآسيوية للأندية الأبطال والتي يمثلنا أندية الأهلي والهلال والتعاون والفتح .

كانت بداية الأهلي في الظفر بأول ثلاث نقاط أمام فريق بونديكيور الأزوبكي ممتازة تصدر من خلالها الأهلي الجولة الأولى في مجموعته القوية التي اعتبرها أقوى المجموعات لأنها تضم إلى جانب الأهلي السعودي نادي العين الإماراتي ونادي ذوب أصفهان الإيراني ونادي بوندكيور الأوزبكي وستكون المواجهات القادمة في منتهى القوّة ومحاولة كل نادِ التأهل من المجموعة الحديدية ، في الجانب الآخر التعاون ظفر بأول ثلاث نقاط في البطولة أمام لوكوموتيف وقدم مستوى جيداً على أرضه وبين جماهيره الغفيرة التي اكتظ بها ملعب الملك عبدالله بالقصيم واصبحت طموحات التعاون كبيرة في التأهل للدور القادم ولكن هذا يتطلب مجهوداً جباراً لقوة الفرق الأخرى ،

أما الهلال فخرج متعادلاً وحصل على أول نقطة في البطولة أمام بيروزي القوي الذي لعب المباراة على أرضه بسلطنة عمان كما اختارها واعتقد بأن مهمة الهلال ليست صعبة في التأهل للدور التالي من البطولة وأخيراً يأتي الفتح بطموحات أقل في مشاركته الآسيوية حيث مني بالخسارة الأولى له في البطولة والتي جعلت من مهمته صعبة في المباريات القادمة والحقيقة لايلام الفتح في ذلك حسب امكانيات لاعبيه وحداثة تجربته وموقعه المتأخر في سلم الترتيب للدوري السعودي.

كل الأمنيات للأندية السعودية المشاركة في بطولة آسيا بالتوفيق والسداد والتأهل للأدوار المتقدمة وكلي أمل بأن أشاهد أحد انديتنا متأهلاً لنهائي البطولة التي غبنا عنها طويلاً منذ عام 2005 م وتعويض الإخفاق الذي صاحبها في البطولات الماضية رغم صعوبة المهمة وأن يتواكب ذلك مع تأهل منتخبنا الأول لكرة القدم لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018م بعد ابتعاد طويل أيضاً عن المشاركة في نهائيات كأس العالم ، فهل تعود هيبة الكرة السعودية من خلال الأندية المشاركة في البطولة الآسيوية وكذلك منافسة المنتخب لأعتى المنتخبات الآسيوية الطامحة إلى التأهل لمونديال روسيا؟

نتمنى ذلك.