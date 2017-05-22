بعد إحرازه لكأس إيطاليا قبل أسبوع .. اليوفي بطلًا للكالتشيو ويتطلع للثلاثية أمام الريال

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أحرز نادي يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي؛ إثر تغلبه على كروتوني، أمس بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة 37 من “الكالتشيو”، ليُحافظ بذلك فريق السيدة العجوز على لقبه للمرة السادسة على التوالي. وافتتح رجال المدرب الإيطالي حصة التسجيل في الدقيقة 12′ بواسطة الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، قبل أن يُضيف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 39’، ثم اختتم البرازيلي أليكس ساندرو سلسلة الأهداف برأسية في الدقيقة 83′. وشهدت المقابلة مشاركة المغربي المهدي بنعطية كأساسي، إلى جانب الإيطالي ليوناردو بونوتشي في قلب الدفاع، حيث وقَّع اللاعب على أداء جيد للغاية. هذا وأثرى بنعطية رصيده ومسيرته بلقب جديد، بعدما سبق له حيازة لقب الدوري الألماني في مناسبتيْن، مع فريقه السابق بايرن ميونيخ، فضلًا عن كأس ألمانيا، وكذا كأس إيطاليا الذي توج به هذا الموسم مع “البيانكونيري”. ويتطلع اليوفي إلى حصد الثلاثية في الموسم الحالي، حينما يواجه رِيال مدريد، في الثالث من شهر يونيو المقبل، ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بالعاصمة الويلزية كارديف.