بعد اختتام الأخضر معسكره بفرانكفورت .. مارفيك يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهة أستراليا

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فرانكفورت- المنسق الإعلامي

أعلنت إدارة المنتخب الأول لكرة القدم عن القائمة المختارة، من قبل المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك، للمشاركة في الفترة الثالثة، والأخيرة من البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهة الأخضر القادمة أمام منتخب استراليا في الثامن من شهر يونيو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م ، حيث سيكون يوم الثلاثاء القادم 30 مايو موعداً لتجمع اللاعبين في مدينة الرياض، على أن تغادر البعثة عصر يوم الأربعاء 31 مايو إلى مدينة أديلاند الأسترالية على متن طائرة خاصة، من قبل الخطوط العربية السعودية الجوية . هذا و جاءت قائمة المنتخب المختارة على النحو التالي: الحراسة : ياسر المسيليم ، عبدالله المعيوف ، وليد عبدالله . الدفاع : محمد البريك ، سعيد المولد ، عمر هوساوي ، أسامة هوساوي ، معتز هوساوي ، محمد آل فتيل ، عبدالله الحافظ ، منصور الحربي ، عبدالله الزوري. الوسط : عبدالملك الخيبري ، سلمان الفرج ، عبدالمجيد الرويلي ، عبدالله عطيف ، تيسير الجاسم ، حسين المقهوي ، عبدالفتاح عسيري ، يحيى الشهري ، سالم الدوسري ، سلمان المؤشر .

الهجوم : محمد السهلاوي ، ناصر الشمراني .وكان المنتخب الوطني، قد اختتم أمس الجمعة، الفترة الثانية من البرنامج الإعدادي بحصة تدريبية، على ملاعب التدريب بكومرتسبانك أرينا في فرانكفورت. من جهة أخرى تغادر مساء اليوم بعثة المنتخب مدينة فرانكفورت الألمانية، متجهة إلى أرض الوطن، عبر ثلاث رحلات إلى الرياض – الدمام – جدة.