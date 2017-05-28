بعد الاشتباه بتسمم 25 شخصا .. إغلاق 9 منشآت غذائية ومعمل حلويات بالمدينة المنورة

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المدينة المنورة -جازي الشريف

أوضح مدير الادارة العامة للشئون الرقابية والاسواق بأمانة منطقة المدينة المنورة محمد الشتاء بأنه بناء على البلاغ الأولي من المديرية العامة للشؤون الصحية للاشتباه بحالة تسمم غذائي لعدد 25 شخصا قامت إدارة مراقبة الأغذية بوكالة الخدمات بمباشرة الحالة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في حينه . وبين مدير إدارة مراقبة الأغذية محمد احسان عبده أنه تم مباشرة إغلاق (9) منشآت غذائية ومعمل حلويات ومعجنات . حيث تم تلقي البلاغ بعد صلاة الجمعة وتم تكليف جميع المشرفين في إدارة مراقبة الأغذية بالتوجه للمواقع بمشاركة لجنة التسمم الغذائي المكونة من الأمانة والصحة . وتم اغلاق جميع المحلات المشتبه بها بالتسمم لمدة خمسة أيّام احترازياً، وتحويل جميع العاملين فيها للمختبر المرجعي للشؤون الصحية لفحصهم وأخذ العينات منهم والتأكد من سلامتهم ، وكذلك تم أخذ عينات من الأغذية لفحصها وتطبيق جميع الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات وفق اللوائح والاشتراطات الصحية الخاصة لكل نشاط تجاري.