بعد التأهل آسيويا.. الفتح يستعدد لمواجهة الاتفاق

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الدمام-حمودالزهراني

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليومية استعداداً لمواجهته القادمة، والتي يحل فيها ضيفاً على فريق الاتفاق يوم السبت على ملعب محمد بن فهد بالدمام، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم .

وأجرى الفريق تدريباته صباحاً أمس على الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ، حيث خضع اللاعبون لتمارين لياقية متنوعة وتمارين تكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة أجريت على منتصف الملعب .

وعلى صعيد متصل يواصل لاعبا الفريق محمد الفهيد وحمد الجهيم البرنامج التأهيلي الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي والمعد البدني للفريق .