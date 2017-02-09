العدد 21933 13 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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بعد التأهل آسيويا.. الفتح يستعدد لمواجهة الاتفاق

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بعد التأهل آسيويا.. الفتح يستعدد لمواجهة الاتفاق
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الدمام-حمودالزهراني

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليومية استعداداً لمواجهته القادمة، والتي يحل فيها ضيفاً على فريق الاتفاق يوم السبت على ملعب محمد بن فهد بالدمام، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم .

وأجرى الفريق تدريباته صباحاً أمس على الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ، حيث خضع اللاعبون لتمارين لياقية متنوعة وتمارين تكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة أجريت على منتصف الملعب .

وعلى صعيد متصل يواصل لاعبا الفريق محمد الفهيد وحمد الجهيم البرنامج التأهيلي الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي والمعد البدني للفريق .

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التصنيف: الرياضة

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