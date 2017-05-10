بعد الخسارة من الاستقلال ولخويا .. التعاون والفتح يودعان البطولة الآسيوية

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الدوحة- وكالات

خسر فريق الفتح مواجهته أمام مضيفه لخويا القطري، بنتيجة (1-4) في ختام مباريات مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا. سجل هدف الفتح الوحيد تشيكو فلوريس، لاعب لخويا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87 ، فيما حملت أهداف أصحاب الأرض، توقيع كل من محمد موسى (9)، ويوسف المساكني (20)، وعلي عفيف (27)، وفلويس (47). وودع الفتح المسابقة بشكل رسمي، وتجمد رصيده عند النقطة 6 بالمركز الثالث في المجموعة الثانية، وبفارق 3 نقاط عن استقلال خوزستان الإيراني (الوصيف) بعد لخويا المتصدر. وعقب نهاية المباراة، تقدم أعضاء مجلس إدارة نادي الفتح، لمسئولي لخويا بالشكر على حفاوة الاستقبال، منذ اللحظة الأولى لوصول بعثة الفريق إلى قطر. وفي نفس البطولة، خسر فريق التعاون مواجهته أمام استقلال طهران الإيراني، بنتيجة (1-2). سجل هدف التعاون لاعبه محمد الصيعري في الدقيقة 36 من عمر المباراة، فيما جاء هدفا الاستقلال عن طريق الثنائي جابر أنصاري (19)، وكافح رضائي (76). وأنهى التعاون مشاركته بالبطولة الآسيوية، في المركز الثالث بلائحة ترتيب فرق المجموعة الأولى بـ 5 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن الاستقلال والأهلي الإماراتي، المتصدر والوصيف على الترتيب.