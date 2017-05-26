بعد الفوز على الإكوادور .. الأخضر ينعش آماله في مونديال الشباب بكوريا

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كوريا- وكالات

أنعش الأخضر الشاب، آمال البقاء في كأس العالم للشباب بكوريا الجنوبية، بعد فوزه المثير على نظيره الإكوادوري 2-1 أمس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة. تقدم المنتخب بهدف، بعد مضي سبع دقائق فقط من بداية المباراة، عندما توغل أيمن الخليف بالكرة، ومرر بشكل رائع إلى عبد الرحمن اليامي الذي ركض باتجاه منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة رائعة ارتدت من القائم، وهزت الشباك. وكاد سامي النجعي، أن يضيف الهدف الثاني للأخضر، ولكن تسديدته علت العارضة بقليل. وكان منتخب الإكوادور قريبا جدًا، من معادلة النتيجة، عندما اخترق هيرلين لينو دفاع الأخضر، ومرر إلى بيرفايس إيستوبينان، ليسدد الأخير كرة قوية، لكنها ارتدت من القائم. وحصل منتخب الإكوادور على ضربة جزاء نتيجة عرقلة عون السلولي لهيرلين لينو، لكن الحارس أمين البخاري، تصدى لها ببراعة. ونشط أداء منتخب الإكوادور في الشوط الثاني، ووصل كثيرًا لمرمى الأخضر، ولكن تألق الحارس أمين البخاري حال دون الوصول إلى الشباك. وقبل ست دقائق من النهاية، انطلق أيمن الخليف بالكرة من الجهة اليمنى، ومرر إلى عبدالرحمن اليامي، الذي سدد دون عناء في الشباك. ورد منتخب الإكوادور بهدف قبل دقيقة واحدة من النهاية؛ إثر تمريرة متقنة من آنجيلو بريسيادو، تابعها جوردي كايسيدو إلى الشباك.