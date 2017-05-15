بعد الفوز على تركيا في النهائي .. قبضة الأخضر تحرز ذهبية التضامن الإسلامي

شارك عبر واتساب

باكو- المنسق الإعلامي

توج المنتخب الوطني بذهبية كرة اليد في دورة التضامن الإسلامي، المقامة في العاصمة الأذرية باكو، بعد فوزه على نظيره التركي (26-21) أمس، في نهائي المسابقة بصالة “Sarhadchi Arena”. وحقق الأخضر الميدالية الذهبية، بعد أن واصل انتصاراته بدون خسارة في البطولة، بفوزه على منتخبات الجزائر، وأذربيجان، وباكستان، والعراق، وأخيرًا تركيا. وشهدت مواجهة المنتخب مع تركيا منافسةً قوية، إلا أن لاعبي الأخضر استطاعوا توسيع الفارق في الثلث الأخير من الشوط الثاني. واحتفل اللاعبون بعد نهاية المباراة، وقدم رئيس الوفد السعودي، الأمير عبد الحكيم بن مساعد، التهنئة بالذهبية، قائلًا: بالفعل.. الاتحاد السعودي هو الاتحاد الذهبي، واللاعبون الذهبيون، أسعدونا وأسعدوا الشعب السعودي.. فشكرًا لكم وألف ألف مبروك.

وقفزت المملكة بذلك للمركز الـ11 في لائحة ترتيب الدورة، بعد ذهبية اليد، وبرونزية رفع الأثقال التي حققها الرباع، فيصل السلمي. من جانبه، أبدى رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، تركي الخليوي، سعادته بالميدالية الذهبية، وقال: الحمد الله أولًا على تحقيق الذهب، بعدما تضافرت الجهود بين الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، الذين قدموا مجهودًا جبارًا، خصوصًا أننا في نهاية الموسم، وهناك إرهاق وتعب، والحمد لله، انتهت البطولة دون إصابات. وهي الميدالية الذهبية الثانية أيضًا للسعودية في تاريخ الألعاب الجماعية بدورات التضامن الإسلامي، وكان منتخب كرة القدم قد حقق الذهبية الأولى عام 2005 في مكة المكرمة.