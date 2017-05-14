بعد تخطيه للعراق في نصف نهائي التضامن الإسلامي.. قبضة الأخضر تتطلع للذهب أمام تركيا

شارك عبر واتساب

باكو- المنسق الإعلامي

بلغ المنتخب الوطني الأول لكرة اليد نهائي دورة التضامن الإسلامية الرابعة، المقامة في العاصمة الأذربيجانية باكو، بعد فوزه على نظيره العراق 28-24 أمس، في الدور نصف النهائي، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين في صالة Sarhadchi Arena، وتمكن المنتخب التركي من بلوغ النهائي أيضاً بعد تخطيه للجزائر 26-23 .

ليلتقي منتخبا السعودية وتركيا، في نهائي البطولة؛ للمنافسة على ذهبية كرة اليد، فيما الخاسر سيحصل على الميدالية الفضية، ويتطلع أخضر اليد لتعطيل مفاتيح القوة في المنتخب التركي القوي للانتصار وتحقيق الذهب لأول مرة في تاريخه، بعد أن حصل على الفضية في الدورة السابقة. وكانت مواجهة أخضر اليد أمام العراق، قد حفلت بالندية والإثارة من الجانبين، ولم يحسمها الأخضر إلا في الأوقات الأخيرة من اللقاء، الذي حضره رئيس الوفد السعودي في دورة التضامن الأمير عبدالحكيم بن مساعد، والذي قدم التهنئة للاعبين بعد الانتصار، وشد من أزرهم؛ للحصول على الذهب.