بعد (حفلة جدة)..سكان الرياض يطالبون بالفنان محمد عبده

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الرياض ــ البلاد

طالب آلاف المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتنظيم حفل فني للمطرب الشهير محمد عبده، في العاصمة الرياض على غرار حفلته الجماهيرية التي شهدتها مدينة جدة مساء الإثنين.

وأطلق مغردون سعوديون على موقع “تويتر”، ما يشبه الحملة المنظمة لتحقيق مطلبهم بإقامة الحفل الفني للفنان محمد عبده من خلال الوسم #نطالب_بمحمد_عبده_بالرياض وسط تفاعل لافت من قبل المؤيدين.

وواجه المطالبون بتنظيم الحفل الفني، معارضة شديدة من فريق آخر يمثل تيار المحافظين الذين ينظرون لتلك الحفلات على أنها مخالفة للشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة على كافة مناحي الحياة.