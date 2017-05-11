بعد سحب قرعة مونديال شباب اليد .. تنافس عربي شرس في المجموعة الرابعة

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الرياض – البلاد

أوقعت قرعة بطولة العالم لكرة اليد، المقرر إقامتها في الجزائر، في الفترة الممتدة ما بين 18 و30 يوليو 2017م ، ثلاثة منتخبات عربية على التنافس في المجموعة الرابعة، وهي: السعودية وصيفة آسيا، والجزائر مستضيف البطولة، والمغرب وصيفة أفريقيا. وبحسب القرعة التي سحبت أمس الأربعاء، في مقر الاتحاد الدولي لكرة اليد في العاصمة السويسرية زيورخ ، ستتبارى المنتخبات العربية الثلاثة مع كرواتيا، وأيسلندا، والأرجنتين، وتعتبر فرصة المنافسة على بطاقة تأهل على الأقل أمراً مفروغاً منه، في هذه المجموعة (المركز الرابع)، ولكن الأطماع العربية بتأهل منتخبين، أو الثلاثة جميعهم، يبقى أمراً مشروعاً أيضاً. من جانبها، حلّت تونس ضمن المجموعة الثالثة، التي ضمّت إسبانيا ومقدونيا والبرازيل وروسيا وبوركينا فاسو ، وهي مجموعة تبقى فيها “سواعد قرطاج” قادرة على الذهاب بعيداً. أما مصر، فلم يكن حظّها من القرعة وافراً، حيث وقعت في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات عملاقة، على غرار فرنسا “حامل اللقب”، والدنمارك “وصيف النسخة الأخيرة”، إضافة إلى قطر، والسويد، وسلوفينيا. أما عن المجموعة الأولى، فضمت منتخب ألمانيا، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، والنرويج، والمجر، وتشيلي.