بعد سداد الحائلي والكعكي متأخراته.. إدارة العميد تُحبط خطة هروب العكايشي

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إعداد- محمود العوضي

لاحت في سماء العميد، أزمة جديدة ، بطلها هذه المرة المحترف التونسي أحمد العكايشي، ووكيله أنيس بن ميم. هذه الأزمة كان من الممكن أن تتسبب في انتقادات للمجلس الحالي برئاسة المهندس حاتم باعشن.

بدأت الأزمة عندما هدد وكيل اللاعب بفسخ عقد الغكايشي؛ بسبب عدم تسلمه 3 رواتب، بجانب إخلال الاتحاديين بالفترة الزمنية للإيفاء بجزء من مقدم العقد، وبعث خطاباً رسمياً لإدارة باعشن، تضمن المطالبات المالية، مؤكداً في ثناياه أنه بتاريخ 25 من مايو الجاري، يحق للعكايشي فك ارتباطه بالنمور، حسب اللوائح.

تهديدات وكيل اللاعب دفعت رئيس النادي حاتم باعشن للجوء إلى الثنائي الشرفي، أنمار الحائلي، وأحمد الكعكي، لطلب مساعدتهما لإنهاء تلك الأزمة سريعاً، خصوصاً وأن «العميد» محروم من تسجيل اللاعبين المحترفين، بقرار من ” الفيفا”،

وبالفعل تدخل الثنائي الشرفي، وسددا المبالغ المتأخرة للاعب والتي تقدر بـ 310 آلاف يورو، تمثل رواتب متأخرة قيمتها 210 آلاف يورو، ودفعة مقدم تقدر ب 100 ألف يورو، لينهيا أزمة جديدة كادت تعصف بالاتحاد في بحر الأزمات المتلاحقة، قبل الموعد المحدد؛ طبقا للعقد، وبذلك أحبطا محاولة هروب اللاعب، وفسخ التعاقد .