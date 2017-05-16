بعد طلبه استعارة الأنصاري مجانًا .. معرفي:ماهكذا تورد الإبل ياعميد

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جدة- البلاد

أبدى رضا معرفي، أمين السر العام بنادي القادسية الكويتي، دهشته الشديدة من أسلوب خطاب إدارة نادي الاتحاد، بخصوص طلب تمديد إعارة فهد الأنصاري للعميد. وطلب الاتحاد ، من القادسية، تمديد إعارة الأنصاري، بعد تألق اللاعب بشدة، وأوضح “العميد” في خطابه للقادسية، أنه يريد اللاعب دون دفع أي مقابل مادي للأخير. وقال معرفي: الخطاب الذي وصلنا من الاتحاد، أزعجنا كثيرًا؛ لأنه حدد مدة الرد على العرض بـ 72 ساعة فقط، وهذا أمر لم نتعود عليه في التعامل، كما أن العرض لا يتضمن حصولنا على أي مقابل مادي. وتابع: نحن فريق كبير وعريق، ومثل هذه العبارات لا تصدر من الاتحاد، بخبراته العريضة وسمعته الكبيرة، هذا شيء جديد علينا، وإذا كنت لا تريد منحي مقابلًا ماديًا، فلماذا تأخذ رأيي في الصفقة من الأساس. وأوضح أمين سر القادسية، أن العميد استغل إيقاف الكويت رياضيًا من قبل الفيفا، ليطلب استعارة الأنصاري بدون مقابل، استنادًا إلى كونه لاعبًا حرًا؛ بسبب الإيقاف الرياضي المفروض على الكويت. وختم بالقول: المفترض أن تسود روح التعامل الجيد بين الأندية الخليجية، حتى لو كنا موقوفين رياضيًا، ونحن عاتبون على إدارة الاتحاد، وعليهم أن يعيدوا صياغة الخطاب المزعج، والتحدث مع رئيس النادي كما حدث في المرة الأولى الصيف الماضي.