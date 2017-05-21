بعد عقد الاتحاد لجمعيته العمومية .. فصل رابطة دوري الأولى عن المحترفين والاتفاق مع 4 شركات جديدة

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جدة ـ البلاد

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، على إضافة فقرة ومادة في النظام الأساسي لاتحاد القدم، أولاهما تنص على: “يحق للاتحاد تأسيس شركة أو شركات تابعة له وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة لتعزيز أنشطته التجارية والاستثمارية”.

والأخرى تنص على: “يحق لرئيس مجلس الإدارة القيام بكافة التصرفات القانونية مع البنوك والجهات التمويلية للحصول على تسهيلات ائتمانية وطلب التمويل للاتحاد”.

كما جرى تعديل آخر في النظام الأساسي للاتحاد ليشمل فصل رابطة دوري الدرجة الأولى عن رابطة دوري المحترفين. وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم عقد جمعيته العمومية العادية صباح أمس بمحافظة جدة، برئاسة عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد. وفي بداية الاجتماع، أعلن عادل البطي أمين عام الاتحاد عن اكتمال النصاب القانوني بحضور 43 عضوا، وغياب 4 أعضاء، تلا ذلك اعتماد جدول الأعمال للاجتماع. عقب ذلك ألقى رئيس الاتحاد عادل عزت كلمته رحب فيها بالحضور وهنأهم بنجاح الموسم الرياضي بعد ذك تم تعيين أعضاء لجنة مراجعة محضر الاجتماع وهم: فهد الطفيل، خالد الدبل، وعبدالعزيز الحميدي، كما تم تعيين المراقبين المستقلين وهما: الدكتور إبراهيم القناص، وأحمد الروزي، كما تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية.

عقبها قدم رئيس الاتحاد تقريره الذي اشتمل على عدة محاور وهي: التسويق، الإدارة المالية، التحول، اللوائح، الجودة ورفع الأداء، التحكيم، الأندية، المنتخبات، التطوير والبرامج، والمسؤولية الاجتماعية، مستعرضًا أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. تلا ذلك اعتماد تعديل النظام الأساسي للاتحاد واللوائح التنفيذية التي تحكم تطبيقه والأوامر الدائمة للجمعية بالتصويت وهي:

– تعديل مسمى لجنة المشاركة الجماهيرية، ليصبح مسماها لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية.

– تعديل المادة 40 الفقرة (أ-1) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي بشأن لجنة عمليات كرة القدم وإلغاء مسماها، ووضع بدلًا منها كل من: لجنة المسابقات، لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، بحيث تصبح المادة 40 الفقرة (1) من النظام الأساسي على النحو التالي:

اللجان الدائمة للاتحاد: أ- اللجنة التجارية، ب – لجنة المسابقات، ج – لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، د – لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، هـ – لجنة الحكام.

كما تم تعيين المحاسب القانوني بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وفقًا لما ورد في الفقرة 11 من المادة 22 من النظام الأساسي المتضمنة (تعيين محاسب قانوني خارجي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة) وهم عبود أبو بكر باعشن وشريكه، محاسبون ومراجعون قانونيون.

وأطلع مجلس إدارة الاتحاد أعضاء الجمعية على تشكيل الهيئات القضائية ونواب رؤسائها وأعضائها المعينين من قبل مجلس الإدارة.

واختتم الاجتماع بالمصادقة على هوية الاتحاد الجديدة، التي تم تدشينها الشهر الماضي.