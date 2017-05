بعد غياب 17 عاماً… هاتف نوكيا 3310 يعود للأسواق مرة أخري..!

من منا يقدر أن ينسي هاتف نوكيا 3310 الذي يجتمع الجميع أنه أحسن هاتف جوال ظهر في سوق الهواتف الجوالة حتي الآن.

ولايخفى علي أحد منا أنه قبل عدة سنوات مضت كانت العملاقة الفلندية نوكيا هي الشركة رقم 1 في السوق.ط

كان الكل يتمني أن يقتني هواتف نوكيا بسبب مزاياه المتعددة ومتانته.

بالتأكيد كل من عاصروا هاتف نوكيا 3310 غير قادرين علي نسيانه ومتذكرين كل مزاياه.

والجدير بالذكر أن صحيفة إندبندت وصفته أنه أكثر الهواتف الجوالة المحبوبة وأكثرها موثوقية في التاريخ.

فهو الهاتف الجوال الذي طرح في سوق الهواتف أول مرة سنة 2000 وكان هو بداية إنطلاق الهواتف الجوالة.

فإن شركة نوكيا تخطط لإطلاق الهاتف مرة أخرى في مؤتمر MWC القادم في برشلونة

بعد كل هذا الغياب سيطرح للبيع مجدداً معتمداً علي مزاياه التي لاتتكرر وأهم قوة التحمل وطول عمر البطارية.

وسيباع الهاتف مقابل 62.6 دولار، وسيتم تسويقه باعتباره هاتفاً موثوقاً ثانوياً لأولئك الذين يتذكرون أول مرة طرح فيها.

HMD Global will launch the Nokia 3, 5 and 6 at MWC, plus a 3310 homage https://t.co/lYHtSoagIt pic.twitter.com/GhZXuB0E5u

— Evan Blass (@evleaks) February 13, 2017