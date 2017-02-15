بعد غياب 17 عاماً… هاتف نوكيا 3310 يعود للأسواق مرة أخري..!

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من منا يقدر أن ينسي هاتف نوكيا 3310 الذي يجتمع الجميع أنه أحسن هاتف جوال ظهر في سوق الهواتف الجوالة حتي الآن.

ولايخفى علي أحد منا أنه قبل عدة سنوات مضت كانت العملاقة الفلندية نوكيا هي الشركة رقم 1 في السوق.ط

كان الكل يتمني أن يقتني هواتف نوكيا بسبب مزاياه المتعددة ومتانته.

بالتأكيد كل من عاصروا هاتف نوكيا 3310 غير قادرين علي نسيانه ومتذكرين كل مزاياه.

والجدير بالذكر أن صحيفة إندبندت وصفته أنه أكثر الهواتف الجوالة المحبوبة وأكثرها موثوقية في التاريخ.

فهو الهاتف الجوال الذي طرح في سوق الهواتف أول مرة سنة 2000 وكان هو بداية إنطلاق الهواتف الجوالة.

فحسب موقع thenextweb نقلاً عن حساب التسريبات التقنية الشهير في تويتر Evan Blass :

فإن شركة نوكيا تخطط لإطلاق الهاتف مرة أخرى في مؤتمر MWC القادم في برشلونة

بعد كل هذا الغياب سيطرح للبيع مجدداً معتمداً علي مزاياه التي لاتتكرر وأهم قوة التحمل وطول عمر البطارية.

وسيباع الهاتف مقابل 62.6 دولار، وسيتم تسويقه باعتباره هاتفاً موثوقاً ثانوياً لأولئك الذين يتذكرون أول مرة طرح فيها.

HMD Global will launch the Nokia 3, 5 and 6 at MWC, plus a 3310 homage https://t.co/lYHtSoagIt pic.twitter.com/GhZXuB0E5u — Evan Blass (@evleaks) February 13, 2017

وبالرغم من الهاتف حتي الآن يُباع علي موقع أمازون للتجارة الإلكترونية:

فأمازون تبيع الهاتف إما مستعملاً بسعر 63.7 دولار أو معاداً تصنيعه بسعر 25.5 دولار.

ويذكر موقع أمازون عدد من مزايا الهاتف، مثل تضمنه ساعة وآلة حاسبة وقدرته على تخزين حتى عشرة تنبيهات.

وتضمنه أربع ألعاب هي “سنيك 2″، و”بيرز 2″، و”سبيس إمباكت” و”بانتومي”.

وكافحت نوكيا كي تجلب علامتها التجارية إلى عصر الهواتف الذكية، وانتهى بها المطاف ببيع قطاع أعمال الجوال إلى مايكروسوفت.

لكنها سعت منذ ذلك الوقت إلى صنع نسخ جديدة من هواتف قديمة، مثل نوكيا 215 الذي يكلف 29 دولار وتدوم بطاريته حتى 29 يوم.

وحاليا فإن الهواتف التي تحمل علامة نوكيا التجارية تبيعها شركة “HMD Global” الفنلندية التي اشترت حقوق الاسم.

ومن المتوقع أن تكشف “HMD Global” خلال مؤتمر الجوال العالمي عن هواتف نوكيا متنقلة جديدة بأسعار منافسة هي “نوكيا 3″ و”نوكيا 5″ و”نوكيا 6”.