بعد فوزه بلقب أفضل لاعب عربي في استفتاء CNN .. عموري: جماهير الهلال منحتني اللقب على حساب السومة

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جدة- البلاد

عبر عمر عبدالرحمن “عموري” عن شكره للجماهير التي صوتت له ، ومنحته الفوز بلقب أفضل لاعب كرة قدم عربي في موسم 2016/2017، في استفتاء أجرته CNN بالعربية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وحصل النجم الإماراتي على نسبة 43% من مجمل 118 ألف صوت، ليتفوق على نجم الأهلي عمر السومة، والذي كان متصدرا للاستفتاء، ولاعب روما محمد صلاح، ولاعب ليستر سيتي رياض محرز . وقال عموري، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أحب أن أشكر الجماهير الخليجية والإماراتية والعيناوية التي صوتت لي، وهذا شيء غير مستغرب عليهم، فشكراً من القلب. كما وجه اللاعب رسالة يشكر فيها جماهير نادي الهلال على تغييرها نسبة التصويت لصالحه، قال فيها: شكر خاص للجماهير الهلالية، التي ساهمت في تغيير نسبة التصويت، شكرًا لكم من القلب، محبتكم لي تاج على رأسي، شكرًا”.