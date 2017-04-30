بعد فوزه على أحد .. الفيحاء يقص تذكرة الصعود لدوري جميل

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المجمعة ـ البلاد

تأهل فريق الفيحاء إلى دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بعد فوزه على أحد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة ضمن منافسات الجولة 29 من دوري الدرجة الأولى.

وفي المباريات الأخرى كسب فريق النجوم نظيره الشعلة بهدفين دون مقابل ، والطائي خسر من الوطني بهدفين مقابل هدف .

وبهذه النتائج الفيحاء أول المتأهلين إلى دوري المحترفين يرفع رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب ، يليه أحد بـ 47 نقطة ، والنهضة ثالثاً بـ 44 نقطة ، ونجران رابعاً بـ 43 نقطة ، والقيصومة خامساً بـ 41 نقطة ، والشعلة بالمركز السادس بـ 41 نقطة ، وضمك بالمركز السابع بـ 40 نقطة ، وهجر في المركز الثامن ، والعروبة التاسع ، والنجوم العاشر ، و الطائي الحادي عشر ، و الحزم الثاني عشر ، والعدالة الثالث عشر ، وفي المركز الرابع عشر الجيل ، والخامس عشر الوطني ، والسادس عشر وج .