بعد فوزه على نجران في ذهاب الملحق .. الباطن يقترب من حسم البقاء بجميل

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أبها- البلاد

اقترب الباطن من حسم البقاء في دوري المحترفين لكرة القدم، بفوزه 1-0 على مضيفه نجران، في ذهاب ملحق الصعود، والهبوط في أبها، أمس. ونجا الباطن، من مرافقة الخليج والوحدة، إلى الدرجة الأولى، باحتلاله المركز 12 متفوقًا على الخليج بـ6 نقاط، والوحدة، بـ9 نقاط في ختام المسابقة. واحتل نجران، المركز الثالث، بدوري الدرجة الثانية، خلف الفيحاء، ونادي أحد، اللذين صعدا لدوري المحترفين، ليخوض مواجهة فاصلة، أمام الباطن. سجل البرازيلي تراباي أديسون، هدف الباطن بعد ربع ساعة من البداية، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وستقام مباراة العودة، التي يحتاج خلالها الباطن للفوز، أو التعادل، بأي نتيجة للبقاء بدوري المحترفين، الثلاثاء المقبل، في مدينة حفر الباطن.