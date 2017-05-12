بعد لحاق مهند بالسومة المصاب.. هجوم الملكي بلا أنياب

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جدة- البلاد

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صدمة جديدة يتلقاها المدير الفني للنادي الأهلي السويسري كريستيان جروس؛ حيث أكد الكشف الطبي على مهاجم الفريق وبديل عمر السومة، مهند عسيري بتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، يحتاج معه لفترة علاج تتراوح مابين 3 أسابيع، و4 أسابيع،

وبذلك سيعاني الفريق الأهلاوي بالخط الأمامي، بعد إصابة السومة، وعسيري. يذكر أن عسيري تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني،

ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة بدوري المجموعات لدوري أبطال آسيا 2017. كما أن عسيري عاد للمشاركة في المباريات الرسمية مع الأهلي، بعدما تعافى من الإصابة، التي أبعدته عن الملاعب لمدة شهر، قبل أن يتعرض للإصابة مجدداً خلال مباراة ذوب آهن.