بعد مماطلة سييرا على التجديد .. إدارة العميد تبحث عن مدرب جديد

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جدة – البلاد

رغم أن الإدارة الاتحادية، أعلنت في وقت سابق عن الانتهاء من الاتفاق النهائي مع المدير الفني التشيلي لويس سييرا، على تجديد تعاقده مع النادي لمدة موسم جديد، ولكن أفادت المعلومات الواردة من داخل أروقة نادي الاتحاد، أن المدير الفني التشيلي، بدأ في المماطلة والتهرب من التوقيع النهائي بطرق مختلفة، فبعد أن أبدى المدير الفني موافقته على التجديد، ورغبته الأكيدة في الاستمرار مع العميد، عاد لجلسة المفاوضات مرة أخرى، وطلب من إدارة نادي الاتحاد شروطًا جديدة للتجديد، والتوقيع، تتمثل في التعاقد مع مدرب حراس مرمى جديد، يرشحه هو، فضلًا عن توفير سيارة فارهة، وسكن فاخر لإقامته في جدة. وأبدى رئيس النادي المهندس حاتم باعشن الموافقة على طلباته كاملة، ولكن عاد المدرب، ووضع شروطًا جديدة؛ الأمر الذي دفع الاتحاديين إلى الاعتقاد بأنه يماطل في التوقيع على عقده الجديد مع الاتحاد؛ لذلك لم تجد الإدارة مفرًّا سوى البدء في البحث عن مدرب جديد؛ تحسبًا لرحيل سييرا المفاجئ عن تدريب الفريق، وكانت آخر طلبات للمدير الفني التشيلي استبعاد 5 من لاعبي الفريق في الموسم الماضي، وقد لاقت بعض أسماء المستبعدين ردود أفعال كبيرة من قبل جماهير العميد، خاصة اللاعب عدنان فلاتة، وعمر المزيعل.