بعد يوم من جائزة التميز .. الفيصل يعلن الفائزين بجوائز ملتقى مكة الثقافي .. اليوم

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جدة – البلاد

يعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, في مكتبه بالإمارة في جدة اليوم أسماء الفائزين بجوائز ملتقى مكة الثقافي بعنوان كيف نكون قدوة , بحضور الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في فعاليات الملتقى في عامه الأول 1438هـ .

وأوضح بيان صادر عن أمانة ملتقى مكة الثقافي أن سمو أمير منطقة مكة المكرمة سيعلن عن الفائزين بجوائز الملتقى في فروعه الثلاثة وهي المبادرات الإبداعية المؤسساتية , والمبادرات الابداعية الفردية , وشخصية العام ، وسيتم تكريمهم وتسليمهم الجوائز في الحفل الختامي الذي يقام يوم الأربعاء 21 شعبان 1438هـ في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية ,

وقال البيان إن المنافسة كانت كبيرة بين 164 مبادرة رشحت لدخول التنافس على الجوائز، وذلك نظرا للمبادرات الإبداعية التي تقدم بها المشاركون , وقدموا من خلالها عمل ميداني مميز يعكس التوجه الذي يسير عليه ملتقى مكة الثقافي تحت شعاره كيف نكون قدوة .

وأكد البيان أن المشاركين قدموا عملا مميزا أسهم في تحقيق نتائج وحدت العمل الثقافي والإنساني والاجتماعي في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة تحت مظلة واحدة ونحو هدف واحد, مشيراً إلى أن الجهات الحكومية والخاصة رشحت 64 مبادرة للتنافس على جوائز الملتقى ، بواقع مبادرة واحدة لكل جهة، في حين رُشحت 100 مبادرة فردية بشكل مباشر لدخول التنافس على الجوائز الخاصة بالمبادرات الفردية .

وأضاف البيان أن لجان التحكيم التي قامت بعمليات الفرز والإشراف على الجوائز جرى اختيارها بعناية من جهات أكاديمية , وجهات متخصصة في المجالات التي تم تقييمها بجانب ممثلين لأمانة الملتقى لفرز وتقييم المبادرات المرشحة للتنافس على جوائز ملتقى مكة الثقافي. يذكر أن أمانة الملتقى وضعت عدد من المعايير التي يتم التقييم وفقها تمثلت في التأثير وقياس مدى أثره على الإنسان والمكان، والأسبقية بإيجاد طرق وموارد جديدة للتنفيذ بإبداع، بالإضافة إلى الاستدامة بحيث تكون قابلة للنمو والتطور، وتميز نواتجها المضافة، والجاذبية بإلهامها وانفرادها وقابليتها للمشاركة الواسعة، إلى جانب الشمولية و تحقق أثر في قطاعات ومحافظات كثيرة، والإعلام والتقارير بمدى الاستفادة من الإعلام الحكومي والخاص في دعم المبادرة، والتنفيذ والمخرجات بالجودة والالتزام والآثار، علاوة على التكامل والتعاون في المبادرات الفردية مع الجهات الحكومية والجهات الخيرية .

وتجئ جوائز ملتقى مكة الثقافي بعد يوم من تكريم سموه للفائزين بجائزة مكة للتميز .

جائزة مكة للتميز.. الارتقاء بالأداء والجودة

تسعى جائزة مكة للتميز إلى تكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجالات الفكرية والعلمية والعملية في منطقة مكة المكرمة وذلك بإذكاء روح المنافسة للتميز والارتقاء بمستوى الأداء والجودة للمضي نحو العالم الأول. وتعمل الجائزة على تشجيع العمل المميز والجهد البارز ذي الصفة الفردية أو الجماعية وتأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن واتقان العمل وإظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة وتشجيع توظيف التقنيات الحديثة في التطوير والإرتقاء بمستوى الأداء والجودة وتنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنطقة.

وللجائزة ثمانية فروع وتستقي مقومات تأسيسها واستمراريتها من المنح والهبات والأوقاف وعوائد استثمار الأصول المالية لها والتسويق الإعلامي لفعالياتها وتتولى الأمانة العامة لمجلس منطقة مكة المكرمة توفير الدعم الإداري والفني في كل ما يتعلق بسيرها وتطويرها ومراجعة برامجها وخططها التنفيذية وأيضاً تسيير الشؤون الإدارية والمالية لها.

وفي دورتها الثامنة كرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء الأحد الماضي الفائزين بالجائزة.

والتقت (البلاد) بالفائز بجائزة فرع التميز العمراني شركة نسما القابضة للمقاولات لإنجازها للمشاريع الريادية بالمنطقة ضمن الجدول الزمني المحدد لتلك المشاريع وبمستويات فنية عالية وبخبرات وأيد وطنية حيث قال الشيخ صالح التركي:” أنا سعيد لكون شركة نسما كُرّمت، وهذا دليل على رقي حضاري من أمير حضاري ومثقف لتحفيز الهمم، وهذه مسؤولية كل فائز للتميز والإبداع”.

وعن جمعية الوداد الخيرية الفائزة بفرع التميز الاجتماعي لدورها المتميز في تحقيق مبادئ التكافل والعناية بالأيتام ومجهولي الأبوين وتأهيلهم للانخراط في المجتمع والمشاركة في تنميته وتطويره قال المهندس حسين بحري رئيس مجلس إدارة الجمعية:” جمعية الوداد أصبحت نموذجاً في مساهمة المجتمع لحل مشاكله، لتجعل من اليتيم قطعة سكر تذوب في المجتمع فتزيد حلاوته، وأن نكون والحكومة الحبيبة يداً بيد نحو مجتمعٍ تسوده المحبة والوئام”.

من جهة أخرى قالت الدكتورة آلاء نصيف الرئيس التنفيذي لمركز حضارة للاستشارات التنموية وعضو الهيئة الاستشارية لوكالة التنمية بإمارة منطقة مكة المكرمة :” جائزة مكة للتميز تعطي خصوصية وميزة للمنطقة، وتطوير فكرة الجائزة يخلق لمواطني المنطقة حافزاً على التميز و الاتقان، وكونها برعاية أمير المنطقة تُشعر المواطن وكأنه على اطلاع يشاركنا ويقدر التميز . وبالنسبة لي شخصياً فوز اللجنة الأمنية لأعمال الحج والعمرة ومهرجان جدة أعطيا للجائزة عندي مصداقية عالية في الترشيح والاستحقاق لأني لمست جهد اللجنة في حجي العام الماضي وعشت أيام المهرجان”. يذكر أنه فاز بفرع التميز في خدمات الحج والعمرة اللجنة الأمنية بالحج وفاز بفرع التميز الإداري شرطة منطقة مكة المكرمة وفاز بفرع التميز الثقافي مهرجان جدة التاريخية وفاز بفرع التميز العمراني شركة نسما القابضة للمقاولات وفرع التميز الاجتماعي مناصفة بين كل من جمعية الوداد الخيرية وجمعية المودة للتنمية الأسرية وفي فرع التميز الاقتصادي فازت شركة معادن عن منجم الدويحي للذهب بمحافظة الخرمة وفي فرع التميز البيئي فاز مشروع صناعية ورش عسفان عبدالله السهلي وفي فرع التميز العلمي والتقني مناصفة بين كل من وكالة جامعة أم القرى للأعمال والإبداع المعرفي و(مؤسس حساب سناب مكة) أيمن الشريف وفي فرع التميز الإنساني فاز كل من الدكتور حبيب بن زين العابدين والسفير محمد بن أحمد طيب والدكتورة هويدا بنت نواف الحارثي كأول مهندسة سعودية متخصصه بالعمارة الإسلامية.