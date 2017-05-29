بعد 41 يوما..الأسرى الفلسطينيون يعلقون إضرابهم

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عواصم- وكالات

علق الأسرى الفلسطينيون إضرابهم فجر السبت بعد التوصل لاتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية لتحقيق مطالبهم الإنسانية بعد 41 يوما على بدء الإضراب.

ونقلت وكالة معا عن عيسى قرقع رئيس هيئة شؤون الأسرى، وقدورة فارس رئيس نادي الأسير قولهما: “الأسرى علقوا إضرابهم بعد التوصل لاتفاق مع لجنة الإضراب بقيادة الأسير مروان البرغوثي حول مطالبهم الإنسانية، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 20 ساعة جرت في سجن عسقلان”.

وجرت المفاوضات في سجن عسقلان بحضور مروان البرغوثي وقيادة الإضراب للمفاوضات مع مصلحة السجون التي كانت ترفض مجرد فكرة الحديث مع البرغوثي وقيادة الإضراب .

يذكر أن نحو 1600 أسير فلسطيني أعلنوا إضرابهم عن الطعام منذ 41 يوما على التوالي للمطالبة ببعض الحقوق الإنسانية التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تستجب لمطالبهم وصعّدت من إجراءاتها القمعية بحقهم ولم تكترث لأوضاعهم الصحية التي تدهورت إلى درجة أثارت المخاوف وشكلت خطرا حقيقيا على حياتهم.